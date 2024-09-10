Sivas'ın Şarkışla ilçesinde muhtar ve azaları kimsesizlere ev yapıyor - Son Dakika
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde muhtar ve azaları kimsesizlere ev yapıyor

Sivas\'ın Şarkışla ilçesinde muhtar ve azaları kimsesizlere ev yapıyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki bir muhtar ve azaları bağışlarla kimsesiz ve sokakta yaşayan vatandaşlara 6 ev yaptı. Muhtar ve azaları, projelerde aktif rol alarak kimsesizlere sıcak yuva oluşturdu.

10.09.2024 11:02  Güncelleme: 11:08
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Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki bir muhtar ve azaları bağışlarla kimsesiz ve sokakta yaşayan vatandaşlara 6 ev yaptı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Kale Mahallesi muhtarı Adem Kader, hayırseverlerin bağışlarıyla kimsesiz ve sokakta yaşayan vatandaşlar için evler inşa ediyor. Muhtar Kader ve azaları projelerde tüm işlerin ucundan tutarak, her aşamada aktif rol alıyor. Mahalle halkının takdirini toplayan muhtar, seçildiği günden bu yana biri iki katlı olmak üzere 6 evi tamamlayarak kimsesizlere sıcak yuva oluşturdu.

"İmkanlar dahilinde devam edeceğiz"

Kendisine güvendiği için bu işe başladığını belirten Muhtar Kader, "Belediye bana bu arazileri verdi. Ben de mahallemde yaşayan kimsesiz ihtiyaç sahibi olan vatandaşları tespit ettim. Onlara ev yapmak istedim. Hedefim 3 taneydi ama imkan oldu şu an 6 tane evi bitirdim. Elimizden gelen her şeyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Kendim inşaatla uğraşıyorum. Azalarımla beraber bu evleri tamamladık. Yerleştirmeye başladık. Kimseden para istemiyoruz. Bağış yapmak isteyene o an malzeme eksiğimiz neyse oraya yönlendiriyoruz. O malzemeyi alıp kullanıyoruz. Şu an 6 tanesini bitirdik. 2 tane daha ev var. Allah nasip ederse kısa süre içinde onlara da başlayacağım. İmkanlar el verdiği sürece böyle devam edeceğiz" dedi.

"El ele verip yüz güldürüyoruz"

Herkesin desteğini beklediklerini belirten aza Arif Taşdemir, "Muhtarımızla birlikte mahallemizde durumu iyi olmayanların evlerini yapmaya çalışıyoruz. Azalar olarak elimizden iş geliyor. Kapıları, pencereleri, laminat parkelerini biz yapıyoruz. İmkanlar dahilinde devam edeceğiz. El ele verip yüz güldürüyoruz" şeklinde konuştu.

"Bizlere yuva verdiler"

Eski evlerinin çok kötü olduğunu belirten Ömer Aker ve Özkan Sis, "Muhtar ve azalarından Allah razı olsun. Bize destek oldu. Vatandaşların yardımıyla bizlere birer yuva verdiler" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ın Şarkışla ilçesinde muhtar ve azaları kimsesizlere ev yapıyor - Son Dakika

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