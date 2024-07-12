Sivas'ın Tuzlugöl Mahallesi'nde Kiralık Ev Kalmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sivas'ın Tuzlugöl Mahallesi'nde Kiralık Ev Kalmadı

Sivas'ın Tuzlugöl Mahallesi'nde kiralık ev bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Mahalle muhtarı İsmet Yıldırım, yüksek fiyatlı ev kiralarına karşı mahalle sakinlerini uyararak, kiralık ev arayanlar için cep telefonunda liste oluşturduğunu ve şu an sırada 18 kişinin olduğunu belirtti. Yıldırım, ev sahiplerine ve kiracılara yardımcı olmaya çalıştığını ve yüksek fiyattaki kiralık evleri tutmamaları konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, bazı ev sahiplerinin evlerini sadece devlet memurlarına vermek istediğini söyleyen Yıldırım, bu duruma karşı çıkarak vicdanlı olunması gerektiğini vurguladı.

12.07.2024 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Tuzlugöl Mahallesi'nde kiralık ev kalmadı. Kiralık ev arayanlar için telefonunda liste oluşturan mahalle muhtarı İsmet Yıldırım, yüksek fiyatlı ev kiralarına karşı da mahalle sakinlerini uyardı.

Sivas'ta yaklaşık 10 bin nüfuslu Tuzlugöl Mahallesi'nde kiralık ev bulmak nedereyse imkansızlaştı. Şişirilmiş kira fiyatlarına karşı mahalle sakinlerini uyaran muhtar İsmet Yıldırım, artık kiralık ev arayanlar için cep telefonunda liste yaptığını ve şu an sırada 18 kişinin olduğunu söyledi. Yaptığı bu listeyle hem ev sahiplerine hem de ev arayan kiracılara yardımcı olmaya çalışan Yıldırım, "Biri fiyatı yükseltince diğerleri de yükseltiyor. Tutturduklarına veriyorlar. Buradan mahalle sakinlerine de sesleniyorum. Yüksek fiyattaki kiralık evleri tutmayın" uyarısında bulundu.

'Kiralık ev arayanlar' listesi yaptı

Son günlerde mahallede kiralık ev kalmadığını ve vatandaşın problem yaşadığını belirten Yıldırım, "Tuzlugöl Mahallesi son zamanlarda nüfusu hızla artan mahalleler arasında yer alıyor. Artık cep telefonumda notlar kısmında 'kiralık ev arayanlar' listesi oluşturdum. Bu liste her geçen gün artış gösteriyor. Yaklaşık 20 kişi vardı, bir ay içerisinde iki kişiye bulabildim. Burada insanlar birbirleriyle yakinen komşuluk içerisinde bulunabiliyor. Bu mahallenin tercih edilmesindeki en büyük etken bu. Son günlerde mahalle olarak en çok sıkıntı yaşadığımız konu kiralık ev konusu. Telefonum çalıyor açıyorum, vatandaş soruyor 'Kiralık ev var mı?' Ne cevap vereceğimi bilemiyorum, çünkü kiralık ev yok. Fakat 'Sizi de kiralık ev arayanlar listesine ekleyebilirim' diyorum. Ev arayanları gördükçe, duydukça artık ciğerim sızlıyor. Çünkü yeni evlenecek genç çiftler geliyor, 'Ev var mı?' diyor ama maalesef ki cevap yine yok" şeklinde konuştu.

Ev sahipleri memurları tercih ediyor

Bazı ev sahiplerinin evlerini ısrarla devlet memuruna vermek istediğini söyleyen Yıldırım, "Bir gün mahalleyi gezip ev var mı diye bakmak istedim. Bir tane dört katlı apartmanın en üst katında bir daire buldum. Apartmanda asansör de yok. Vatandaş olarak ev sahibini aradım. Ev sahibi hemen bana ısrarla 'Ben evimi devlet memuruna vereceğim' dedi. Memur olan kira ödüyor da memur olmayan kira ödemiyor mu? Ben buna asla katılmıyorum. Buradan mahalle sakinlerine de sesleniyorum. Yüksek fiyattaki kiralık evleri tutmayın. Biri fiyatı yükseltince diğerleri de yükseltiyor. Tutturduklarına veriyorlar. Asgari ücretle çalışan biri 15-16 bin lira kira öderse sonra nasıl geçinecek? Biraz da vicdanlı olmak lazım" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

İsmet Yıldırım, Memur, Sivas, Emlak, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivas'ın Tuzlugöl Mahallesi'nde Kiralık Ev Kalmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:42 Adnan Oktar’ın 5 milyarlık malına el konuldu Listede neler var neler Adnan Oktar'ın 5 milyarlık malına el konuldu! Listede neler var neler
11:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu? Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede
11:12 Patrona bak İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım Patrona bak! İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım
10:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede
09:54 Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı
11:45 Kimse bilmiyordu İşte Zehra Güneş’in sır gibi sakladığı abisi Kimse bilmiyordu! İşte Zehra Güneş'in sır gibi sakladığı abisi
11:28 Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli?
11:23 Fenomen ismin intikam planı Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş Fenomen ismin intikam planı! Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş
11:15 Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı
11:04 Süper Kupa’nın oynanacağı stadı duyan Okan Buruk ateş püskürdü: Beşiktaş’ın istediğini seçmişler Süper Kupa'nın oynanacağı stadı duyan Okan Buruk ateş püskürdü: Beşiktaş'ın istediğini seçmişler
10:41 Hindistan’da bir anne, kocasının reddettiği ikiz bebeklerini boğazlarını keserek öldürdü Hindistan'da bir anne, kocasının reddettiği ikiz bebeklerini boğazlarını keserek öldürdü
10:37 Soylu’dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik Soylu'dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik
10:32 Hayali üniversite iddiası Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı Hayali üniversite iddiası! Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 12:37:21. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ın Tuzlugöl Mahallesi'nde Kiralık Ev Kalmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement