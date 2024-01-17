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Sivas Kara Hasret Kaldı

Sivas'ta sabah saatlerinde kısa süreli etkili olan kar yağışı tarihi kent meydanında güzel görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar ise eskiden olduğu gibi yoğun kar yağışının özlemini çekiyor.

17.01.2024 - 13:25,  Güncelleme: 13:52
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Sivas kara hasret kaldı

SİVAS - Sivas'ta sabah saatlerinde kısa süreli etkili olan kar yağışı tarihi kent meydanında güzel görüntüler oluşturdu.

Sivas, adeta kar yağışına hasret kaldı. Ocak ayının ortasında olunmasına rağmen istenilen kar yağışı yüzünü göstermedi. Bu sabah saatlerinde kısa süreliğine etkili olan kar yağışı vatandaşları umutlandırsa da ilerleyen saatlerde etkisini kaybetti. Drone ile havadan görüntülenen tarihi kent meydanı kar yağışı ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar eski karların yağmadığını ifade ederek yazın su sıkıntısı yaşanmasından endişelendiklerini söyledi.

"Kısa süreli yağdı ama eskisi kadar yağış olmuyor"

Kar yağışının çok geç kaldığını belirten Murat Kara, "Allah'ın işine karışılmaz ama kar yağışı çok geç kaldı. Kısa süreli yağdı ama eskisi kadar yağış olmuyor. Yaz dönemi de böyle kurak geçer, büyük bir susuzluk bizi bekliyor. Eskiyi çok özledik, eskiden kar yağdığında belimize kadar birikirdi. Şimdi kar yağışını göremiyoruz. Eskiden Kongre müzesinin bahçesinde kardan heykeller yapılırdı. O günler çok güzeldi, özledik" şeklinde konuştu.

"Sabah yağdı ama etkisi kısa sürdü"

Günümüzde yağan karın geçmişte yağan kara göre az olduğunu belirten İsmet Aslan, "Kar yağışına hasret kaldık, sabah yağdı ama etkisi kısa sürdü. Bundan 15 yıl önce kar yağdığında kar kalınlığı bir metreyi geçiyordu. Şuan birçok kişi bunu dert etmiyor. İlerleyen zamanlarda bunun daha kötülerini göreceğimizi düşünüyorum" dedi.

Sivas Kara Hasret Kaldı
Kaynak: İHA
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