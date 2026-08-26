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Sivas Kütüphanesi Yenileniyor

Sivas Kütüphanesi Yenileniyor
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Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi'nde yapılan çalışmalarda kapasite 600'den 1000'e çıkarılacak.

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen üçüncü kütüphanesi olan Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi'nde yenileme çalışmaları sürüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla 600 kişilik kapasite bin kişiye çıkarılacak.

Sivas'ın önemli kültür ve eğitim merkezlerinden Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi'nde başlatılan kapsamlı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen üçüncü kütüphanesi olan yapının kapasitesi çalışmaların ardından 600 kişiden bin kişiye çıkarılacak. Özellikle öğrenciler ve kitapseverler tarafından yoğun olarak kullanılan kütüphanede yapısal sorunların giderilmesinin yanı sıra kullanım alanlarının da yenilenmesi hedefleniyor. Çalışmaların yaklaşık yüzde 20'si tamamlanırken, yenilenen kütüphanenin gelecek yıl nisan ayında hizmete açılması planlanıyor. Kütüphanedeki çalışmaları yerinde inceleyen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yetkililerden bilgi aldı.

"Daha nitelikli, daha modern hale gelmiş olacak"

Çalışmalarda gelinen aşamaya ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Şimşek, "Bugün Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanemizdeki onarım çalışmalarını yerinde görüyoruz. Memnuniyetle gördük ki çalışmalarda yüzde 15-20'lik bir ilerleme söz konusu. İnşallah gelecek yıl nisan ayı içerisinde buradaki onarım çalışmaları bitmiş olacak. Bu kütüphanemizde bazı yapısal sorunlar vardı. İnşallah onarım çalışmaları bittiğinde bu yapısal sorunlar giderilmiş olacak. Kütüphanemiz daha nitelikli, daha modern bir hale gelmiş olacak" dedi.

Kapasitesi 600'den bin kişiye çıkarılacak

Yenileme çalışmalarının ardından kütüphanenin daha fazla ziyaretçiye hizmet vereceğini belirten Şimşek, "Kütüphanemiz 600 kişilik bir kütüphaneydi. İnşallah bu onarım çalışmaları tamamlandığında kütüphanemiz bin kişilik kapasiteye ulaşmış olacak. Yine bu kütüphanemiz bilindiği üzere ülkemizdeki en çok ziyaret edilen üçüncü kütüphane. İnşallah böylesine çok ziyaret edilen bir kütüphaneyi şehrimize yakışır hale getirmiş olacağız. Ben şimdiden şehrimize hayırlı uğurlu olsun diyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Kültür, Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivas Kütüphanesi Yenileniyor - Son Dakika

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