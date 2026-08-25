Sivas OSB\'de Kreş Projesi Tamamlanıyor

Sivas Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden 'Sanayide Okul Öncesi Eğitim Var- OSB Kreş ve Anaokulu Projesi'nde sona yaklaşıldı.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen proje, Sivas Merkez 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Sivas Valiliği öncülüğünde Sivas İl Özel İdaresinin proje ortağı, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ise iştirakçi olarak yer aldığı projede, anaokulunun kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete hazır hale getirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında 4 sınıflı ve 100 öğrenci kapasiteli, modern ve güvenli bir eğitim ortamı oluşturuluyor. Tesiste farklı yaş gruplarına yönelik dört sınıfın yanı sıra yemek salonu, etkinlik ve gösteri salonu, rehberlik odası, idari birimler ve çocuklar için düzenlenecek bahçe alanı bulunuyor. Okulun hizmete açılmasıyla birlikte OSB'de çalışan ebeveynlerin çocuk bakımına erişimi kolaylaşacak; özellikle çocuk bakımı nedeniyle çalışma hayatına ara veren kadınların yeniden istihdama katılmasına ve çalışan kadınların iş hayatındaki devamlılığının sağlanmasına önemli katkı sağlanacak. Çocuklara güvenli, erişilebilir ve nitelikli okul öncesi eğitim imkanı sağlayacak projenin, kadın istihdamını desteklemesinin yanı sıra OSB'de faaliyet gösteren işletmelerin nitelikli iş gücünü korumasına da katkı sağlaması bekleniyor.

Proje sahasında incelemeler gerçekleştirildi

ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker; Sivas Merkez 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Timuçin ve OSB Bölge Müdürü Adem Kehçi ile bir araya gelerek proje sahasında incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen incelemeler kapsamında projenin mevcut durumu değerlendirilirken, inşaat çalışmalarının birkaç hafta içerisinde tamamlanarak okulun faaliyete geçirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Projenin, OSB bünyesinde kadınların iş gücüne katılımını teşvik eden ve kadın istihdamını destekleyen önemli bir yatırım niteliği taşıdığı ifade edilirken, bu yönüyle bölgedeki istihdam imkanlarının çeşitlendirilmesine ve kadınların ekonomik hayata daha etkin katılımına katkı sağlaması bekleniyor.