Sivas Şarkışla'da damat ve sağdıç, düğün geleneğiyle çeşmede suya basıldı - Son Dakika
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Sivas Şarkışla'da damat ve sağdıç, düğün geleneğiyle çeşmede suya basıldı

Sivas Şarkışla\'da damat ve sağdıç, düğün geleneğiyle çeşmede suya basıldı
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Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Çanakçı köyünde düğünlerdeki 'damadı suya basma' geleneği yaşatılıyor. Damat Tolga Açıkalın ve sağdıcı, düğün öncesi köy çeşmesinde suya basılıp üzerlerine yumurta ve toprak atıldıktan sonra yıkandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Çanakçı köyünde, düğünlerdeki 'damadı suya basma' geleneği günümüzde de yaşatılıyor.

Sivas Şarkışla ilçesi Çanakçı köyünde geçmişten gelen ve uzun yıllardır devam ettirilen düğün gelenekleri gelecek nesillere aktarılıyor. Asırlardır Çanakçı köyünde gerçekleştirilen düğünlerde, damat ve sağdıç günün ilk saatlerinde köy çeşmesine götürülerek yalağa sokuluyor. İyice ıslatıldıktan sonra üzerine yumurta ve toprak atılıyor. Kirlenen demat tekrar yalağa sokularak bu defa bir güzel yıkanıyor. Bu gelenek damat ve sağdıç için unutulmaz birer düğün hatırası olarak kalıyor.

Köy sakinlerinden Tolga Açıkalın ve Merve Durmuşoğlu çifti düzenlenen düğün töreni ile hayatlarını birleştirdi. Geçtiğimiz gün gerçekleşktirilen düğün töreni öncesi damat Tolga Açıkalın ve sağdıcı Samet Güleç arkadaşları tarafından evlerinden alınarak köy çeşmesine götürüldü. Burada suya basıldıktan sonra üzerlerine yumurta ve toprak atıldı. Neye uğradıklarını anlamayan damat ve sağdıcı yeniden yalağa sokularak yıkandılar.

Bu geleneğin kendisi için unutulmaz bir hatıra olarak kalacağını belirten Tolga Açıkalın, "Arkadaşlar, akrabalar ve komşular konvoy halinde traktörler ve araçlarla düğünümüze katılım sağlıyorlar. Damat gezmesi olarak adlandırdığımız şekilde konvoy halinde köyü geziyoruz. Sonrasında bizim tarihi çeşmemizde düğüne gelenler bizi suya basıyor. En sonda da köy evimizde kıyafetlerimizi giyerek düğünümüze başlıyoruz" dedi.

Düğün kahyası Teyfik Kuzu ise, "Bizim düğünümüz 3 gün sürer. Akşam köylüler toplanır düğün evinde yonca gönderilir. Davetiye salınır hayırlı işimiz düğünümüz var diye. Perşembe sabahı sabah namazıyla birlikte bayrağımız göndere çekilir. Ertesi gün cuma günü sabahleyin köyü gençleri toplanır. Eskiden olduğu gibi traktörümüz, arabamız davul zurna eşliğinde köy gezilerek tarihi taş çeşmemize gelinir. İhtiyarlar düğün evindeyken köyün gençleri damat ve sağdıcı suya atarlar. Sonrasında köy evimizde kıyafetler giyilerek tekrar konvoyla düğün evine gidilir. Düğün evinde dua edilerek düğün gezdirmemiz tamamlanır. Düğün başladıktan sonra köyümüz ve çevre köylerden düğüne katılım sağlanır. Cuma namazından sonra düğün yemeğimiz başlayarak pazar akşama kadar devam eder" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Şarkışla, Çanakçı, Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivas Şarkışla'da damat ve sağdıç, düğün geleneğiyle çeşmede suya basıldı - Son Dakika

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