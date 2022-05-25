Sivas'ta 1 yılda 117 akraba evliliği yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta 1 yılda 117 akraba evliliği yapıldı

25.05.2022 10:14
Sivas'ta 1 yılda 117 akraba evliliği yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK); illere göre akraba evliliği yapmış bireylerin sayısı ve toplam evli bireylerin içindeki oranı açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK); illere göre akraba evliliği yapmış bireylerin sayısı ve toplam evli bireylerin içindeki oranı açıkladı. Buna göre Sivas'ta 2021 yılında toplam evlenme sayısı 4 bin 38 olurken akraba evliliği sayısı ise 117 olarak açıklandı. Akraba evliliği oranı 2021'de Türkiye'de yüzde 4,0 iken Sivas'ta yüzde 2,9 olarak tespit edildi.

Sivas'ta son verilere göre toplam evli birey sayısı 311 bin 495 olurken akraba evliliği yapmış birey sayısı ise 25 bin 369 olarak açıklandı. Kentte akraba evliliği yapmış birey sayısının toplam evli birey sayısına oranı yüzde 8,1 olarak kayıtlara geçti. - SİVAS

YORUMLAR
500
İva Park AVM'de perakende buluşması İva Park AVM'de perakende buluşması Büyük koç ve manda boynuzları tasarım bıçaklara dönüşüyor Büyük koç ve manda boynuzları tasarım bıçaklara dönüşüyor
Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivas'ta 1 yılda 117 akraba evliliği yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
16:02 Video tartışmasından sonra gündem Kılıçdaroğlu ile Erdoğan oldu! Kılıçdaroğlu hakkında 267 bin, Erdoğan hakkında ise 116 bin tweet atıldı
15:49 MSB, teröristlere ait mağaradan İsveç yapımı tanksavarların ele geçirildiğini duyurdu
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 16:15:39. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta 1 yılda 117 akraba evliliği yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement