Sivas'ta "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Yürüyüşü" düzenlendi, meydan doldu taştı - Son Dakika
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Sivas'ta "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Yürüyüşü" düzenlendi, meydan doldu taştı

Sivas\'ta "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Yürüyüşü" düzenlendi, meydan doldu taştı
15.07.2025 23:41  Güncelleme: 23:44
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Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen anma programında, şehitler için yürüyüş gerçekleştirildi.

Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen anma programında, şehitler için yürüyüş gerçekleştirildi. Anma programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminin yıl dönümünde Sivas'ta çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında ilk olarak şehitler anısına yürüyüş gerçekleştirildi. Sivas Tren Garı önünden başlayan yürüyüşe Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla İnönü Bulvarı üzerinden Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesine kadar yürüdü. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak, 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için dua edildi.

"Demokrasi nöbetindeyiz"

Vali Yılmaz Şimşek, hain darbe girişiminde hayatını kaybedenleri rahmetle andığını belirterek, "Bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıl dönümü. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik programı kapsamında 9 sene önce olduğu gibi bu akşamda sizlerle birlikte demokrasi nöbetindeyiz. 9 yıl önceki gibi aynı ruhla, aynı heyecanla bu meydana dolduran siz değerli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu hain girişimde hayatını kaybeden şehitlerimizi de rahmetle anıyor ve gazilerimize ise minnetlerimi sunuyorum. 15 Temmuz 2016'da anayasal düzenimizi ve milli birlik ve iradeyi darbe girişimi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği dirayeti ve feraseti asil milletimizin direnişi de akamete uğratılmıştır. Aziz milletimiz sayın Cumhurbaşkanımızın meydanlara gelin çağrısıyla minarelerden yankılanan üstünde genci, yaşlısıyla kadınıyla ve erkeği ile omuz omuza bayraklarına alarak meydanlara akın etmiş kendi silahını milletlere milletine doğrultan ihanet şebeklerine karşı halkın iradesinin her şeyin üstüne olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. 15 Temmuz gecesi vatanımız ve milletimiz üzerinde oynanmak istenen kirli oyunlar hep birlikte boşa çıkarılmıştır. Aziz milletimizin hiç kimsenin boyundurluğu altına girmeyeceğinin, zalimin karşısında asla eğilmeyeceğinin son örneği bu şanlı direnişi ile ortaya koymuştur" dedi.

"Bu zafer sizindir"

Belediye Başkanı Adem Uzun ise 9 yıl önce hain darbe girişimleri ile karşı karşıya kaldıklarını söyleyerek, "9 yıl önce biz hain kalkışmayla karşı karşıya kaldık. Türk milleti kendi iradesine sahip çıktı ve meydanlara indi. Bu mücadele şu an tüm dünyada takdir ediliyorsa, bu zafer sizindir. Bundan sonraki süreçte de ihanetler bitmeyecek ama biz bin yıldır bu topraklardayız. Herkes şunu çok iyi bilsin ki biz gelecek binlerce yıldır bu topraklarda olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, sivas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivas'ta '15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Yürüyüşü' düzenlendi, meydan doldu taştı - Son Dakika

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