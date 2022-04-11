Sivas'ta 3 bin 616 Suriyeli yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta 3 bin 616 Suriyeli yaşıyor

11.04.2022 11:15
Sivas'ta 3 bin 616 Suriyeli yaşıyor

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, geçici koruma çerçevede bulunan Suriyelilerin illere göre dağılımına ilişkin güncellediği son verileri kamuoyu ile paylaştı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, geçici koruma çerçevede bulunan Suriyelilerin illere göre dağılımına ilişkin güncellediği son verileri kamuoyu ile paylaştı.

31 Mart 2022 tarihinde güncellenen verilere göre Sivas'ta yaşayan Suriyeli sayısı 3 bin 616'ya ulaştı. 2021 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 636 bin 121 kişinin yaşadığı Sivas'ta kayıtlı Suriyeli nüfusun il nüfusuna oranı yüzde 0,57 olarak açıklandı.

En Fazla Suriyeli İstanbul'da

Göç İdaresi'nin verilerine göre Türkiye'de geçici koruma çerçevesinde ki Suriyelilerin sayısı 3 milyon 763 bin 565 olarak kayıtlara geçti. Bu veri, Türkiye nüfusunun yüzde 4,44'üne denk geliyor. En fazla Suriyelinin yaşadığı il 541 bin 38 kişi ile İstanbul oldu. İstanbul'u 463 bin 140 kişi ile Gaziantep, 433 bin 186 kişi ile Hatay, 429 bin 771 kişi ile de Şanlıurfa, 256 bin 525 kişi ile Adana, 242 bin 675 kişi ile Mersin, 184 bin 331 kişi ile Bursa, 149 bin 889 kişi ile İzmir, 123 bin 510 kişi ile Konya, 107 bin 365 kişi ile de Kilis izledi. - SİVAS

YORUMLAR
500
Sivasspor Kadın Futbol Takımı'nın hedefi lider ALG Sivasspor Kadın Futbol Takımı'nın hedefi lider ALG Son dakika haber! Mersin merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 8 tutuklama Son dakika haber! Mersin merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 8 tutuklama

İçişleri Bakanlığı, Suriyeli, Sivas, GÖÇ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sivas'ta 3 bin 616 Suriyeli yaşıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:16 11 Nisan'da altının gram fiyatı 922 lira seviyesinde
11:16 Nisa bebeği terk eden annesi Ebru S.'nin 2 yıla kadar hapsi isteniyor
11:14 Mansur Yavaş, Meral Akşener ile buluşuyor: Adaylık tartışmasının ardından meraklandıran görüşme
11:12 Kadıköy Meydanı'ndaki kaçak yapılar yıkılıyor! Yeşil alan oranı yüzde 70 artacak
10:56 Son dakika! Rus ordusundan Ukrayna'ya ağır darbe! Avrupa'nın tedarik ettiği S-300'ler imha edildi
10:54 2 çocuk annesi kadın iş yerinde yaşadığı zor anları anlattı: Hamileyken bile tacize uğradım
10:50 Kadın yolcu uçakta çıkardığı iç çamaşırını bir bardak suda yıkayıp klimada kuruttu! O anlar kameralara yansıdı
10:46 Yer İzmir! Polis durduğu motokuryeyle böyle konuştu: Beynine sıkarım!
10:41 Galatasaray hem yenildi hem de tarihi fırsatı kaçırdı
10:32 Putin'in önemli müttefiklerinden Kadirov, Rus birliklerinin savaştaki yeni rotasını paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 11:23:26. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta 3 bin 616 Suriyeli yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement