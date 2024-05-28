Sivas\'ta 650 bin kişinin yaşadığı şehirde genç nüfus sayısı 105 bin olarak açıklandı

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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 650 bin 401 kişinin yaşadığı Sivas'ta genç nüfus sayısı 105 bin 677 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik 2023" araştırmasının sonuçlarını paylaştı. TÜİK verilerine göre 650 bin 401 kişinin yaşadığı Sivas'ta genç nüfus sayısı 105 bin 677 olarak açıklandı.15-24 yaş aralığındaki genç nüfusun 53 bin 251'ini erkek, 52 bin 426'sı da kadın nüfustan oluştu. Sivas'ta genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 16,2 olarak kayıtlara geçti. - SİVAS