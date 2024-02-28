Sivas'ta açılmak istenen mermer madeni 45 köyü tedirgin ediyor
SİVAS - Sivas'ta işletilen krom madeninin Fırat Nehri'ne dökülen Karabel Çayı ve çevresindeki 12 köye zarar verdiği iddia edilirken, yöre halkı aynı bölgede açılmak istenen mermer madeninin ruhsatının iptali için davacı oldu.
Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Beypınarı köyü çevresinde faaliyet gösteren ÇK Gold firması tarafından işletilen krom madeninin çevresindeki birçok köye zarar verdiği ileri sürüldü. Toprak altından çıkarılan madenin yıkandığı havuzda biriken atık suyun Karabel Çayı'na döküldüğü, atık suların döküldüğü Karabel Çayının ise kilometrelerce mesafe kat ederek Fırat Nehri'ne döküldüğü ileri sürüldü. Köy sakinleri krom madeninin çevreye zarar verdiği iddiasıyla dert yanarken Beypınarı Köyü mevkiinde Boraan Madencilik tarafından açılmak istenen mermer madeni ÇED gerekli değildir raporunun iptali üzerine durduruldu. Ruhsatı devam eden sahanın yeniden işletmeye açılmak istenmesi yöre halkını endişelendirdi. Yeni bir çevre kirliliğine engel olmak isteyen bölge sakinleri, mermer madeninin ruhsatının iptali için dava açtı.
Konuya ilişkin Sivas Adliyesi önünde köy sakinleri adına açıklama yapan Karabel Yöre Dernekleri Federasyonu Başkanı Remzi Çelik, "Açılmak istenen mermer madeni, bizim su kaynaklarımızın üzerinde. Daha önce de orada krom madeni işletiliyordu. Krom madeni yeterince o bölgeyi kirletti. Biz buradaki doğal dengenin bozulmasını istemiyoruz. Bizim derdimiz oradaki ekolojinin bitmemesi. Tatlı su kaynakları zaten kirlendi. Şu anda oradan 4 köyümüz ve 8 mezramız o çaydan su almak istiyor. Biz madenlere karşı değiliz ama vahşi madenciliğin yapılmasını istemiyoruz" dedi.
"45 köy etkileniyor"
Bahse konu mermer madeninin ormanlık bir bölgede olduğunu söyleyen Çelik, "Açılmak istenen mermer madenine 3 milyon metrekare alana yakın ruhsat verilmiş. Bölge ormanlık bir arazi. Doğal zenginlikleri olan ve vahşi hayvanların yaşadığı bir bölge. Orada endemik bitkiler var. Bu yüzden biz bu doğal dengenin korunmasını istiyoruz. Karabel bölgesi, krom madeninden dolayı kirletilmiş bir bölge. Bundan sonra da kirletilmesini istemiyoruz. Oradaki çay Fırat'a karışıyor. Akarsu çevresinde bulunan herkes etkilenecektir. Şu anda orada balık kalmadı. Şu anda o bölgede 45'ten fazla köy etkileniyor" ifadelerini kullandı.
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