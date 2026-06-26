Sivas'ta Aşure Dağıtıldı - Son Dakika
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Sivas'ta Aşure Dağıtıldı

Sivas\'ta Aşure Dağıtıldı
26.06.2026 15:10
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Sivas'ta muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtımı yapıldı, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sivas'ta kent merkezinde ve birçok ilçede vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, muharrem ayının 10'uncu gününde aşure dağıttı. Kale Camii ve Meydan Camii önünde stant açan Vakıflar Bölge Müdürlüğü çalışanları, vatandaşlara aşure ikram etti. Birlik ve bereketin sembolü olarak kabul edilen aşure, vatandaşların beğenisini topladı. Kent merkezinin yanı sıra birçok ilçede de aşure dağıtıldı. Gürün ilçesi Hayrani Baba Camii önünde 600 kişilik aşure dağıtılırken, Şarkışla ilçesinde bin 500 kişiye aşure ikram edildi.

Anadolu'nun El Hamrası'nda da aşure dağıtıldı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve birçok turisti ağırlayan Divriği Ulu Cami'de de aşure dağıtıldı. Cami cemaatinin yanı sıra turistlere aşure ikram edildi.

İlçe Müftüsü Mustafa Şahin, muharrem ayının manevi önemine dikkat çekerek, aşurenin asırlardır birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşma kültürünün önemli bir simgesi olduğunu ifade etti. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ta Aşure Dağıtıldı - Son Dakika

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