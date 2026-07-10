Sivas\'ta Bayraklı Çatı Gururu

Sivas'ta dekorasyon ustası Hurşit Bulut, babasından kalan evin çatısına Türk bayrağı çizerek vatan, millet ve milli takım sevgisini evinin çatısında taşıdı.

Sivas'ta yaşayan dekorasyon ustası Hurşit Bulut, babasından kalan evi onarırken çatısını Türk bayrağı çizerek vatan ve millet sevgisini farklı bir şekilde ifade etti. Babasından kalan evi tamir etmeye başladığını söyleyen Bulut, çatıyı boyamadan önce milli takım ve devleti için ne yapabileceğini düşündüğünü belirtti. Bu düşüncenin ardından çatıyı Türk bayrağı çizdiğini ifade eden Bulut, yaptığı çalışmanın çevresinden olumlu karşılık gördüğünü dile getirdi. Çalışmasını gören birçok kişinin kendi çatısını da aynı şekilde yaptırmak istediğini söyleyen Bulut, çarşıya çıktığında vatandaşların kendisini "bayraklı evin sahibi" olarak tanıdığını belirtti. Bundan gurur duyduğunu ifade eden Bulut, çalışmayı özellikle milli takım için yaptığını ve sporcuların geçerken görmesini istediğini söyledi.

Vatan, millet ve milli takım sevgisini evinin çatısında yaşatan Hurşit Bulut, "Burası babamdan kalma bir yer. Geldim, gördüm, çok kötü durumdaydı. Ben de tamir etmeye başladım. Zaten bu benim mesleğim. Bende de aşırı derecede vatan ve millet sevgisi var. Sayın Cumhurbaşkanımıza da büyük bir hayranlığım var. Çatıyı boyayacaktım. Milli takım için, devletim için ne yapabilirim, bunu nasıl ön plana çıkarabilirim diye düşündüm. Böyle bir fikir geldi aklıma ve bunu yaptım. Teşekkür etmeyen yok. Kendi çatısını da yaptırmak isteyen çok kişi oldu. Fakat şu anda mümkün değil, sadece bende kalsın istiyorum. Çarşıya çıktığım zaman herkes bana bayraklı evin sahibi diyor bu da bana gurur veriyor. Zaten bunu özellikle milli takım için yaptım. Belki geçerken görürler diye düşündüm" dedi. - SİVAS