Ekskavatörle kızak yapıp soğuk havada halaylarla ısındılar

Sivas'ta bulunan ve çam ağaçları, yayla evleri ve doğası ile ünlü Eğriçimen Yaylası'nda kış festivali düzenlendi. Koyulhisar Belediyesi'nce organize edilen festivale çok sayıda vatandaş katıldı. Birbirinden renkli etkinliklerin düzenlendiği festivalde ekskavatör bağlı botlara binen vatandaşlar, 360 derece dönerek kaydı. Yarışmaların da yapıldığı festivalde vatandaşlar halaylar eşliğinde ısındı. Düzenlenen festivalin geleneksel hale getirileceği ifade edildi. - SİVAS