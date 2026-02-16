Sivas'ta Hatimle Teravih Namazı

Binlerce Müslümanın yoğun ilgi gösterdiği hatimle teravih namazının Sivas Merkez İlçe'de hangi camilerde uygulanacağı Sivas İl Müftülüğü tarafından açıklandı. Buna göre Sivas Merkez İlçe'de 14 camide hatimle teravih kılınacak. Bu camiler Asr-ı Saadet Camii, Meydan Camii, Bezirci Camii, Kırklar Camii, Sofu Himmet Camii, Süleymaniye Camii, Mehmet Akif Ersoy Camii (Sanayi), Keziban Hatun İstiklal Camii, Safa Camii, Selçuklu Yeşil Camii, İmaret Camii, Özsoylar Camii, Yenişeyh Çoban Camii ve Zincirli Minare Camii olarak belirlendi. - SİVAS