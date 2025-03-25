Sivas'ta Hayır Bakkalı ile Gönül Köprüsü - Son Dakika
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Sivas'ta Hayır Bakkalı ile Gönül Köprüsü

Sivas\'ta Hayır Bakkalı ile Gönül Köprüsü

Sivas'ta açılan hayır bakkalı, 800 ihtiyaç sahibine ücretsiz gıda ve hijyen malzemesi sağlıyor.

25.03.2025 13:33
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Sivas'ta bir cami müştemilatında kurulan hayır bakkalı, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz temel gıda ve hijyen malzemesi desteği sağlıyor.

Sivas'ın Selçuklu Mahallesi'nde bulunan Akşemsettin Camii müştemilatında hayırseverlerin desteğiyle 3 yıl önce hayır bakkalı kuruldu. İlk etapta sadece 10 ihtiyaç sahibine ulaşan bakkal, zamanla büyük bir yardımlaşma hareketine dönüştü. Bugün itibarıyla yaklaşık 800 kişi, temel gıda ve hijyen malzemelerini bu hayır bakkalından ücretsiz olarak temin edebiliyor. Bakkalın rafları ise temel gıda ürünlerinden hijyen malzemelerine kadar birçok ürün ile dolu. İhtiyaç sahipleri, herhangi bir ücret ödemeden bu ürünlerden alarak, temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar.

"Gönül köprüsü kuruyoruz"

Cami Derneği Başkanı Mahmut Uçtu, bu bakkalda paranın değil duanın geçtiğini ifade ederek, "Ben bu hayır bakkalı uygulamasına pandemi ile başladım. Pandemi zamanında bazı işsiz kalan insanları görünce etkilendim ve aklıma böyle bir fikir geldi. İnsanlara nasıl yardımcı olabilirim düşüncesi ile bu uygulamaya başladım. İlk etapta yağ ve un gibi en önemli gıdalar ile bakkalımızı açtık. Verenler ile alanları burada buluşturmaya çalışarak bir gönül köprüsü kurmaya çalışıyoruz. Şu andaki taleplerimiz gayet güzel seviyede ve Ramazan ayı dolayısıyla daha yoğun oluyoruz. Kriterlerimiz arasında kişinin evi kiraysa, asgari ücret alıyorsa ve okuyan çocuğu varsa yardımlarımızı bunlara göre yapıyoruz. Biz burada kimseyi birbirinden ayırt etmeden, hangi mahalleden geldiğine bakmadan gelen insanlara yardımda bulunduk. Bu bakkalda para değil dua geçiyor. Pazartesi ve Salı günlerinde yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Günlük yaklaşık 80 kişiye yakın kişiye giriyor. Bu sayı kayıtlarımızda geçen sene 700 kişiydi. Bu sene de yaklaşık 700 kişiye yaklaştık. İhtiyaç sahipleri gıdaları verdiğimiz zaman hemen dua etmeye başlıyorlar. Biz de bu anlara şahit oluyoruz" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ta Hayır Bakkalı ile Gönül Köprüsü - Son Dakika

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