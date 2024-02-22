Sivas\'ta Hayırseverlere Zekat Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

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Sivas'ta hayırsever vatandaşlara yönelik zekat bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müftüsü Arif Gökçe, "Zekat vasıtasıyla muhtaç kişilerin temel ihtiyaçları karşılanır. Bu yönüyle zekat ibadeti toplumsal barışa ve dayanışmaya da büyük katkı sağlar" dedi.

Sivas İl Müftülüğü ev sahipliğinde hayırsever vatandaşlara yönelik zekat bilgilendirme toplantısı iyilik sofrası yemek programı düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müftüsü Arif Gökçe'nin konuşmacı olarak katıldığı programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Aslan, İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, iş insanları, hayırseverler ile ilçe müftüleri ve zekat koordinatörleri katıldı. Programda konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, hayırseverlere teşekkür ederek, "Bildiğiniz üzere hayırseverlerimizle ihtiyaç sahipleri arasında kardeşlik köprülerinin kurularak dayanışma ve kaynaşma ruhunun canlı tutulması önem arz etmektedir" dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Hayırsever iş insanlarımız toplumlara değer katıyor. Zekat ve iyilikte öne çıkarak sadece maddi destek değil, aynı zamanda insanlık ve yardımlaşma ruhunu birleştirerek iyiliğin çoğalmasına neden oluyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin" diye konuştu.

Başkanlık Müftüsü Arif Gökçe ise Kur'an-ı Kerimde zekat ibadeti ile namaz ibadetinin pek çok ayette birlikte zikredildiğini ifade ederek "Zekat mali bir ibadet olup ferdi ve toplumsal manada birçok hikmet ve faydayı kendisinde barındırır. Zekat vasıtasıyla muhtaç kişilerin temel ihtiyaçları karşılanır. Bu yönüyle zekat ibadeti toplumsal barışa ve dayanışmaya da büyük katkı sağlar. Zekat zengin ile fakir arasında gönül köprülerinin kurulmasına vesile olur. Sevgili Peygamberimizin, 'Zekat, İslam'ın köprüsüdür' hadis-i şerifi de bu noktaya işaret etmektedir. Zekat vesilesiyle insanlar birbiriyle kaynaşır aralarında sevgi ve saygıya dayalı bir huzur ortamı oluşur" dedi.

Program yemek duasıyla sona erdi. - SİVAS