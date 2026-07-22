Sivas\'ta Hutbe Okuma Yarışması Yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2026 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Sivas İl Müftülüğü tarafından merkez Moralibaba Camisinde din görevlilerine yönelik "Hutbe Okuma Yarışması" yapıldı.

İl Müftüsü Hasan Limon'un komisyon başkalığında yapılan yarışmada Müftü Yardımcısı Mehmet Koç, Uzman Vaiz Sefer Alıcı, Şube Müdürü Mahmut Ceyhan ve din görevlisi Ergün Ceyhan ise komisyonda üye olarak görev aldı.

İl finalinde, komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda Şarkışla Gürçayır Kasabası Cami İmam Hatibi Abdulkadir Temiz il birincisi olarak Malatya ilinde yapılacak bölge finalinde yarışmaya hak kazandı. - SİVAS