Sivas\'ta Kamyonet Bahçeye Devrildi: Sürücü Yaralandı

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SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin istinat duvarını aşarak bahçeye düşmesi sonucu, sürücü yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Koyulhisar ilçesi Orta Mahalle Üçyol mevkisinde meydana geldi. M.E. yönetimindeki 28 AS 697 plakalı petek bal yüklü kamyonet, sık sık kazaların yaşandığı Üçyol Kavşağı'nda istinat duvarını aşarak bahçeye devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından Koyulhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi. Kaza sonucu kamyonetteki petek ballar etrafa saçıldı.

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,