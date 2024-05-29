Sivas'ta Köpeğin Saldırısı Sonrası Otomobilin Çarptığı Çocuğun Babası Konuştu - Son Dakika
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Sivas'ta Köpeğin Saldırısı Sonrası Otomobilin Çarptığı Çocuğun Babası Konuştu

Sivas\'ta Köpeğin Saldırısı Sonrası Otomobilin Çarptığı Çocuğun Babası Konuştu

Sivas'ta köpeğin saldırısı sonucu otomobilin çarptığı ve 3 yıldır tedavisi süren çocuğun babası, barınaklarda bakılmasını istediğini söyledi. Kazada yaralanan çocuğun sol ayağında aksama olduğunu belirten baba, yeni bir yasa çıkarılması ve hayvanların topluma kazandırılması önerisinde bulundu.

29.05.2024 11:21
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Sivas'ta köpeğin saldırısı sonrası otomobilin çarptığı çocuğun acılı babası konuştu. 3 yıldır tedavilerinin sürdüğünü aktaran acılı baba, "Ateş düştüğü yeri yakıyor, ben barınaklarda bakılmasının istiyorum" dedi.

Sivas'ta 12 Mart 2022 tarihide bir köpeğin saldırısından kaçtığı sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanan Ulu Baran Kalemköy'ün babası konuştu. Vücudunun birçok yerinde kırıklar oluşan ve bir süre hastanede tedavi gören çocuğun, babası Yusuf Kalemköy, "Üç senedir tedavi sürecimiz devam ediyor. Bu durum bizi yıpratıyor" dedi.

"Sol ayağında aksama var"

Kazada yaralanan çocuğun babası Yusuf Kalemköy olayı anlattı. Kaza haberini eşinden aldığını söyleyen Kalemköy, "Ben olayın aslını hastaneye gittiğimde öğrendim. Çocuk normal yolunda giderken köpek çocuğu kovalamaya başladığı sıra çocukta bilinçsiz bir şekilde yola çıkıyor. Çıktığı anda da trafik kazası meydana geliyor. 3 senedir tedavi sürecimiz devam ediyor. Halen kontrollerimiz var. Zor bir olay, bizi de yıpratıyor bu durum. Şuan sol ayağında biraz aksaması var. Allah'ım da nasip ederse düzelecek durumumuz. Hocalarımız ilerleyen yıllarda bunlarında kalmayacağını söylüyor ancak, bizim acımız içimizde kaldı. O günleri unutmak imkansız bir durum bizim için" dedi.

"Ateş düştüğü yeri yakıyor"

Oluşturulacak yeni yasayla ilgili fikrini anlatan Yusuf Kalemköy, "Bu hayvanlar ağızı olup da dili olmayan, konuşamayan hayvanlar. Bizim bu konuda öncelikle iyi niyetli olmamız lazım. Onlar Allahuteala'nın dilsiz melekleri. Burada ateş düştüğü yeri yakıyor. Büyüklerimiz daha iyi bilir ama bunun şöyle bir yolu da olabilir. Güzel bir yerde barınak tarzında hayvanları alsalar, toplasalar, topluma kazandırma projesi yapsalar. Halkımız da hafta sonları gitseler, çocuklarımız da hayvanlarla içli dışlı olsalar, alsak yemlerini götürsek bizim daha iyi olur. Ben barınaklarda bakılmasının istiyorum" ifadelerine yer verdi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ta Köpeğin Saldırısı Sonrası Otomobilin Çarptığı Çocuğun Babası Konuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta Köpeğin Saldırısı Sonrası Otomobilin Çarptığı Çocuğun Babası Konuştu - Son Dakika
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