Sivas\'ta Kunduracılara Çırak Bulunamıyor

Sivas'ta yıllarını mesleğe adayan kunduracılar çırak bulamıyor. 40 yılı aşkın süredir kunduracılık yapan Gökhan Uygur, "İşler arttı, çırak olmamasından gece geç saatlerde kadar çalışıyoruz. Sivas'ın geceleri nöbetçi kunduracısı oldum" diye konuştu.

Artan ayakkabı fiyatları sonrası ayakkabılarını tamir ettirmek isteyenlerin kunduracılara olan ilgisi arttı. Sivas'ta ayakkabıcılık mesleğinde yaşanan çırak sıkıntısı da atölyelerdeki iş yükünü her geçen gün artırıyor. Çırak bulunamaması nedeniyle ayakkabı tamircileri, yoğun tamirat taleplerini karşılayabilmek için mesailerini gece saatlerine kadar sürdürüyor. Bir dönem yaz tatillerinde çocukların çırak olarak meslek öğrenmek için geldiği atölyeler şimdi sessiz kaldı. Çırak eksikliği nedeniyle müşteri karşılamadan tamirat işlerine kadar tüm süreç tek usta tarafından yürütülürken, gündüz tamamlanamayan işler gece saat 00.00'a kadar süren mesailerle yetiştiriliyor.

Sivas'ta 40 yıldır ayakkabı tamiri yapan Gökhan Uygur, mesleğin kanayan yarasının çırak yetişmemesi olduğunu dile getirerek, "İşleri yetiştirebilmek için Sivas'ın gece nöbetçisi ayakkabıcısı oldum" diye konuştu.

"Tek başımıza mücadele etmeye çalışıyoruz"

İnsanların artık çocuklarının zorlanmadan para kazanmalarını istediklerini dile getiren Uygur, "50 yaşındayım ve yaklaşık 40 yıldır bu işle uğraşıyorum. Ayakkabıcılık mesleği bize babadan gelme. Bizim mesleğin kanayan yarası çırak olmaması. Şu anda çocuğunu çırak olarak getirmek isteyen insanlar, çocuğun hiçbir şey bilmemesine rağmen çok iyi paralar talep ediyor. Her aile, çocuğumuz bir şeyler yapmadan, zorlanmadan çok iyi paralar kazansın, bir yerlere gelsin istiyor ama öyle bir şey yok. Şu anda da insanların düşünceleri maddiyat olduğu için çocuklarının alacakları para da tatmin etmediğinden dolayı bizler de çırak bulamıyoruz. Bu dönemde işlerimiz yoğun. Tek başımıza mücadele etmeye çalışıyoruz. Çırağın şu anki görevi bana çay söyleyecek, müşteriyle ilgilenecek ama maalesef şu anda bu işleri elimizdeki işi bırakıp ben yapıyorum. Biz de burada zamanla yarışarak müşterinin ayakkabısını yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Gece arayıp 'Ayakkabıcı açık mı?' diye soruyorlar"

Müşterileri mağdur etmemek için geceleri de çalıştığını belirten Uygur, "Yaptığımız işler ince işçilik gerektiren işler. Böylesi durumdan dolayı da yetiştiremiyorum ve gece saat 00.00'a kadar çalışıyorum. Önceden aileler, okullar tatil edildiği zaman çocuklarını çırak olarak yanımıza getiriyorlardı ancak artık getirmiyorlar. Bizler de bu durumdan dolayı işleri yetiştirebilmek için artık gece nöbetçisi ayakkabıcı olduk. Müşteriyi memnun edebilmek için gece 00.00'a kadar çalışıyorum. Sivas'ta gece nöbetçisi ayakkabıcı oldum. Gece arayıp 'Ayakkabıcı açık mı?' diye soruyorlar ve gece de ayakkabı gönderip tamir ettiriyorlar. İşlerimiz gündüzden yetişmiyor. Gündüz sadece ayakkabı tamiri yaptırmak için gelen müşterilerimiz de olmuyor. Bir müşteri geldiği zaman hemen hemen yarım saatimi alıyor. Böyle olunca da iş aksıyor. Gece çalışıp ertesi güne teslim edeceğin ürünü geceden yapman gerekiyor. Başka türlü de yetişmiyor" dedi. - SİVAS