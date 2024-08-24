Sivas'ta Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Arttı - Son Dakika
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Sivas'ta Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Arttı

Sivas\'ta Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Sivas'ta Temmuz ayında motorlu kara taşıtı sayısı arttı. Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların çoğunluğunu otomobiller oluşturdu.

24.08.2024 10:26
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

TÜİK'ten derlenen bilgilere göre Sivas'ta Haziran ayında 193 bin 990 olarak açıklanan motorlu kara taşıtı sayısı Temmuz'da 195 bin 587'ye yükseldi. Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 101 bin 492'sini otomobil, 37 bin 79'unu traktör, 29 bin 903'ünü kamyonet, 15 bin 564'ünü motosiklet, 6 bin 556'sını kamyon, 3 bin 17'sini minibüs, bin 304'ünü otobüs, 672'sini ise özel maksatlı araç oluşturdu.

5 bin 928 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta Temmuz ayında 5 bin 928 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 970'ini otomobil, 847'sini kamyonet, 457'sini traktör, 425'ini motosiklet, 78'ini minibüs, 113'ünü kamyon, 28'ini otobüs, 10'unu da özel maksatlı araçlar oluşturdu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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