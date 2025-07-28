Sivas'ta Motosikletli İşçi Azmi - Son Dakika
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Sivas'ta Motosikletli İşçi Azmi

Sivas\'ta Motosikletli İşçi Azmi
28.07.2025 13:37
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Berkan Çalmuk, otobüs fiyatlarından tasarruf için günde 270 km motosikletle işine gidiyor.

Sivas'ta yaşayan Berkan Çalmuk, otobüs fiyatlarından tasarruf edebilmek adına her gün motosikletiyle Suşehri'ne gidip geliyor. 12 yıllık motosiklet tecrübesiyle karlı, buzlu, yağmurlu yollarda toplamda 270 kilometre yol yapan Çalmuk, "Yollar artık kardeşimden çok beni görüyor. Onlarla konuşur gibi hissediyorum" dedi.

Sivas'ta yaşayan evli ve 2 çocuk babası Berkan Çalmuk (30), her sabah erkenden motosikletiyle yola çıkıp 135 kilometre katederek Suşehri ilçesindeki işine gidiyor. Kamu işçisi Çalmuk, mesai bitimi ise akşam saatlerinde yeniden motosikletine binip, aynı mesafeyi dönerek gününü tamamlıyor. Yaz kış demeden, zorlu hava ve yol şartlarına rağmen günde 270 kilometre yapan Çalmuk, hem ailesine ekmek götürebilmek hem de artan otobüs fiyatlarından tasarruf edebilmek adına bu zorlu yolculuğu 1,5 yıldır aralıksız sürdürüyor. Berkan Çalmuk'un bu azmi hem şaşırtıyor hem de takdir topluyor. Yolda gördüklerinde şaşırdıklarını ve günde 200 lira kar elde ettiğini belirten Çalmuk, "Yolda tek sıkıntı yaşadığım nokta Geminbeli yolundaki 15 yıldır bitmeyen Geminbeli tünelidir" dedi.

"Motorum, gözümü kapattığımda artık kendisi gidiyor"

Berkan Çalmuk, Geminbeli tüneli için devlet büyüklerinin bu bölgeyi dikkate almalarını rica ettiğini belirterek, "Otobüs fiyatlarının günümüzdeki pahalılığından dolayı ben de bu şekilde motorumla işe gitmeye karar verdim. 135 kilometre gidiş, 135 kilometre dönüş olmak üzere bir günde toplamda 270 kilometre yol gidiyorum. Yaz kış demeden bu şekilde yol giderek eşime, çocuklarıma helal para kazanıyorum. Karlı havalarda motorumu kaydırdığım da oluyor, yağmurlu havalarda araçların bizi sıkıştırdığı da oluyor. Yolda görüp şaşıranlar oluyor, 'kafayı mı yedi' diyerek inanmayanlar oluyor. Motoru 12 yıldır profesyonel şekilde kullanıyorum, eğitimini aldım, sürekli yoldayım. Yolları artık ezbere gidiyorum. Motorum, gözümü kapattığım zaman da kendisi gidiyor. Yolda tek sıkıntı yaşadığımız nokta Geminbeli yolundaki 15 yıldır bitmeyen Geminbeli tüneli" ifadelerini kullandı.

Çalmuk, tünelin bir an önce bitirilmesini istedi.

"Bir ayda 6 bin TL cebimde kalıyor"

Kış aylarında kış lastiği kullandığını ve zaman zaman da yolda kaldığını söyleyen Çalmuk, "Şu andaki motorum 2022 model. Bu motorumla birlikte 1 buçuk yıl içerisinde 3-4 tane motor değiştirdim. Hepsinin kilometresi yüksekti. 40 binde olan vardı, 80 bine ulaşan da vardı. Bu motorum da yaklaşık 20 bin kilometreye yaklaştı. Otobüs de kullandım ancak fiyatlarının pahalı olmasından dolayı pek tercih etmiyorum. En son otobüse 6 ay önce binmiştim, gidiş geliş 500 TL para vermiştim. Motorla ise ben gidiş geliş 300 TL'lik benzin yakıyorum. Günde 200 TL karım oluyor. Bu da bir ayda 6 bin TL'lik kar olarak cebime kalıyor. 6 bin TL ile motorun bakımlarını yapıyorum veya motorumu yeniliyorum. Otobüsün bana karı, kışın sıcak bir şekilde yolculuk yapmamı sağlıyor. Ancak beni 6 bin TL daha sıcak tutuyor. Kış aylarında kışlık lastik ve zincirler kullanıyorum. Geminbeli rampasında tünel açılmadığı için yolda kaldığım zamanlar da oluyor. En yakın sığınabileceğimiz yere sığınıyorum" diye konuştu.

"Beni destekliyorlar"

1 buçuk saatte ilçeye gittiğini ifade eden Çalmuk, "Kışın fazladan yanımda sırt çantam oluyor. İçerisine, yolda kalırım diye su ve yiyecek-içecek malzemeleri koyuyorum. Motorla yolculuklarımın ilk zamanlarında Suşehri-Sivas arası yaklaşık 2 veya 2 buçuk saati buluyordu. Şimdilerde ise 1 buçuk saate gidip, geliyorum. İş yerindeki arkadaşlarım, 'motor çok tehlikeli, araba al' şeklinde uyarılarda bulunuyorlar. Ancak araba alacak durumum olmadığı için bunu tercih ettiğimi söylüyorum. Onlar da bu konuda beni destekliyorlar. Yollar, kardeşimden çok evladım, annem, babam gibi oldu. Onlar daha çok beni görüyor ve dinliyor" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ta Motosikletli İşçi Azmi - Son Dakika

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