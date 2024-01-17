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Sivas'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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Sivas'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi Sivas'ın Zara ilçesinde otomobillerin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı

Sivas\'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
17.01.2024 - 22:22,  Güncelleme: 22:25
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Sivas'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

Sivas'ın Zara ilçesinde otomobillerin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde otomobillerin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Zara ilçesi Kaplan köyü yakınlarında meydana geldi. B.B. idaresindeki 58 ABC 203 plakalı Tofaş marka otomobil ile S.P. idaresindeki 58 EP 758 plakalı Dacia marka otomobil kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Tofaş marka otomobilin içerisinde bulunan yolculardan Kahraman Bakar hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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