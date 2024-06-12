Sivas'ta Şehit Oğlu Adına Kur'an Kurslarına Bağış Yapıldı - Son Dakika
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Yerel

Sivas'ta Şehit Oğlu Adına Kur'an Kurslarına Bağış Yapıldı

Sivas'ta yaşayan Medine Doğan, şehit oğlu Hakkı Doğan adına Kur'an kurslarının ihtiyaçlarında kullanılmak üzere İl Müftülüğüne bağışta bulundu. İl Müftüsü Altunkaya, yapılan bağışı kabul ederek bağış makbuzunu şehit ağabeyi Ramazan Doğan'a takdim etti ve teşekkürlerini iletti.

12.06.2024 17:14
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Sivas'ta yaşayan Medine Doğan, şehit oğlu Hakkı Doğan adına Kur'an kurslarının ihtiyaçlarında kullanılmak üzere İl Müftülüğüne bağışta bulundu.

Sivas İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, 17 Haziran 2016 tarihinde Hakkari Ağaçdibi köyünde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Erbaş Hakkı Doğan adına Kur'an kursları için ailesi tarafından yapılan bağışı kabul ederek bağış makbuzunu şehit ağabeyi Ramazan Doğan'a takdim etti.

Yapılan yardımdan dolayı Doğan'a teşekkür eden İl Müftüsü Altunkaya, "Şehitlerimizin bizlere bu vatanı ve yakınlarını emanet ettiklerini hiç bir zaman unutmadık, unutmayacağız. Şehidimizin emaneti olan Medine annemiz de şehit oğlu için örnek bir davranış sergileyerek Kur'an kursu hizmetlerinde kullanılmak üzere yüklü bir meblağı bize emanet etti. Rabbim yaptıkları hayırları kabul etsin. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yüce vatanımız için canını feda eden kahraman Hakkı Doğan ve tüm şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun" ifadelerine yer verdi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Ramazan Doğan, Sivas, Yerel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta Şehit Oğlu Adına Kur'an Kurslarına Bağış Yapıldı - Son Dakika
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