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Bu sergi ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarttı

SİVAS - Sivas'ta 'Geçmişten günümüze sinemanın yolculuğu' isimli sergi düzenlendi.

Sinema tutkunlarını heyecanlandıran ve Sivas'ta ilk olan 'Uluslararası Film Festivali' başladı. Festival kapsamında 'Geçmişten günümüze sinemanın yolculuğu' adlı sergi düzenlendi. Sinema dünyasının geçmişten günümüze olan yolculuğunu anlatan sergide, Sivas'ta sinemanın doğuşundan itibaren geçirdiği evreler, teknolojik ve sanatsal gelişmeler, unutulmaz filmler ve sinema tarihine damga vuran isimler anlatılarak sinema severlere interaktif deneyim yaşatıldı.

Sivas'ta sinemacılık faaliyetlerinin başladığı yıldan günümüze kadar her şey var

Bu serginin temelinin aslında kendi koleksiyonlarına dayandığını ifade eden sergi sahibi Mustafa Aburşu, "Ben uzun yıllardır film afişleri, sinemada kullanılan teçhizatlar, kasetler gibi sinematik malzemeleri topladım ve halen topluyorum. Film festivali dolayısıyla böyle bir sergi yaptık. Sergimiz çeşitli bölümlerden oluşuyor. Bölümün bir tanesinde yaklaşık 20 tane poster ve 40 tane orijinal sinema afişi var var. Bu posterler 1909 yılında Sivas'ta sinemacılık faaliyetlerinin başladığı yıldan günümüze kadar Sivas sinemalarını inceleyen posterler. Diğerleri ise sinemalarda kullanılmış afişleri sergilediğimiz bir alan. Bunlarla birlikte sinemalarda kullanılan malzemeler, film makinesi, filmler, film kesme makineleri ve sinemada ki diğer araç gereçleri ortaya koyduğumuz bölümlerimiz var. Sergimizde sinemanın katilleri olarak adlandırabileceğimiz çok kanallı döneme geçiş, dijital platformlar, video kulüpleri süreçleri de burada sergiledik. Bu sergide yaklaşık 120 parçaya yakın ürün bulunuyor. 1,5 ton ağırlığında bir sinema makinesi getirdik ve burada sergiliyoruz" dedi.