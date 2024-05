Sivas\'ta Trafik Haftası Etkinliği

Yerel

Sivas'ta 4-10 Mayıs Karayolu Trafik Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi. Vali Yılmaz Şimşek, etkinlik sonrası öğrencilere simit ikram etti.

Sivas'ta 4-10 Mayıs Trafik Haftası nedeniyle tarihi Kent Meydanı'nda 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' temalı etkinlik düzenlendi. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri öğrencilere balon dağıttı. Öğrenciler ve vatandaşlara trafik kuralları bilincini aşılamayı amaçlayan etkinlikte trafik levhaları anlatıldı.

"İlimizde geçen yıl 41 vatandaşımız trafik kazalarında hayatını kaybetti"

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Trafik Haftası'nı kutlayarak, "Bu hafta boyunca bir takım etkinlikler düzenledik. Şu anda da öğrencilerimizle birlikte bu etkinliklerden birisini icra ediyoruz. Amacımız trafik kurallarına dikkat çekmek. Vatandaşlarımıza trafik kurallarına uyma bilincini yerleştirmek ve trafik kurallarını vatandaşlarımıza anlatmak. Gençlerimize bu yaşlarda trafik kurallarını öğretmek ve onları bu doğrultuda eğitmeyi amaçlıyoruz. Bildiğiniz üzere araç sayısının artmasıyla birlikte maalesef trafik kazaları da arttı. Dünyada yılda 1 milyon 350 bin kişi trafik kazalarında hayatını yitiriyor. Ülkemizde bu rakam 2 bin 200 civarlarında. İlimizde ise geçen yıl 41 vatandaşımız trafik kazalarında hayatını kaybetti. Bu sadece kaza anında olay yerinde vefat edenler. Bu tablo gerçekten vahim. O yüzden bu konu çok önemli" dedi.

Trafik kurallarının gençlere ve vatandaşlara iyi anlatılması gerektiğine vurgu yapan Vali Şimşek, "Onların trafik kurallarına uymalarını telkin etmemiz gerekiyor. Öncelikle emniyet kemeri takmak, kırmızı ışıkta mutlaka durmak ve ışık ihlali yapmamak, hız limitine mutlaka riayet etmek gerekiyor. Yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermek gerekiyor. Her etkinlik için de bir motto kullanıyoruz. Bundan sonra bu etkinliklerimiz devam edecek. Ben tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymalarını bekliyorum. Hem kendi can ve mal güvenlikleri için hem de başkalarının can ve mal güvenliği için lütfen trafik kurallarına uyalım, uymayanları da uyaralım" ifadelerini kullandı.

Vali Şimşek, etkinliğe katılan öğrencilere simit ikram etti. Programa Vali Yılmaz Şimşek'in yanı sıra Belediye Başkanvekili Fehmi Taştan ve il protokolü katıldı. Öğrenciler ile toplu fotoğraf çektiren il protokolü, yaya geçidinden geçti. - SİVAS