Sivas'ta Yaralanan Köpeğe Sağlık Çalışanları Sahip Çıktı - Son Dakika
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Sivas'ta Yaralanan Köpeğe Sağlık Çalışanları Sahip Çıktı

Sivas\'ta Yaralanan Köpeğe Sağlık Çalışanları Sahip Çıktı

Sivas'ta araba çarpması sonucu yaralanan bir köpek, sağlık çalışanlarının yardımıyla veterinere götürüldü. Sağlık çalışanları yağmurlu havada dakikalarca köpeğin başında bekledi.

07.03.2024 20:21  Güncelleme: 20:31
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Sivas'ta sağlık çalışanları araba çarpması sonucu yaralanan bir köpeğin başında yağmurlu havada dakikalarca bekledi. Yaralı köpek, sağlık çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine hayvan ambulansıyla veterinere götürüldü.

Sivas kent merkezi Gültepe Mahallesi Toptancılar Sitesi kavşağında bir köpeğe araba çarptı. Araba çarpması sonucu ağır yaralanan köpek yola savruldu. Köpeğe çarpan sürücü olay yerinden uzaklaşırken yaralı köpeği yoldan geçen sağlık çalışanları fark etti. Sağlık çalışanları, durumu Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Sağlık çalışanları örnek bir davranış göstererek yağmurlu havada yaralı köpeğin başında dakikalarca bekledi.

Yaralı köpeğin başında bekleyen ambulans şoförü Sedat Kaya, "Bu yoldan geçerken aracın birisi köpeğe çarptı ve devam etti. Bizde başka kaza olmasın diye köpeği kenara aldık. Şimdi de hayvan ambulansına haber verdik onların gelmesini bekliyoruz" dedi.

Yaralı köpek hayvan ambulansı ekiplerinin gelmesiyle tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü. - SİVAS

Kaynak: İHA

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