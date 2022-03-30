Sivas Valiliği'nden Ramazan öncesi gıda yardım - Son Dakika
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Sivas Valiliği'nden Ramazan öncesi gıda yardım

30.03.2022 12:52

Sivas Valiliği'nden Ramazan öncesi gıda yardımSİVAS Sivas Valiliği tarafından Ramazan öncesi ihtiyaç sahiplerine büyük miktarda yardım yapıldı, Vali Salih Ayhan gıda kolilerinin araçlara yüklenmesine bizzat yardım etti.

Sivas Valiliği'nden Ramazan öncesi gıda yardım

SİVAS Sivas Valiliği tarafından Ramazan öncesi ihtiyaç sahiplerine büyük miktarda yardım yapıldı, Vali Salih Ayhan gıda kolilerinin araçlara yüklenmesine bizzat yardım etti.

Sivas Valiliği tarafından Ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahibi aileler için hazırlanan yardım kolileri araçlara yüklenerek sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Sivas Valisi Salih Ayhan kolilerin araçlara yüklenmesini yerinde izledi. Ayhan kolilerin araçlara yüklenmesine bizzat yardım etti. Ayhan burada yaptığı açıklamada gıda kolilerinin dışında yapılan yardımlara değinerek, "1 bin 330 haneye 501 bin 850 lira gıda çeki dağıtmayı da planlıyoruz. Ramazan ayında 644 haneye sıcak yemek dağıtımı olacak. Ramazan Bayramı öncesinde de bin 3 ihtiyaç sahibi çocuğumuza 136 bin 970 lira değerinde kıyafet yardımı yapacağız" diye konuştu. Vali Ayhan ayrıca Ramazan ayı öncesinde il genelinde 6 bin 625 haneye 4 milyon 19 bin 921 lira nakdi yardım yapıldığını sözlerine ekledi.

Toplamda 13 bin 309 gıda kolisi dağıtılacağı açıklandı.

Sivas Valiliği'nden Ramazan öncesi gıda yardım
Sivas Valiliği'nden Ramazan öncesi gıda yardım
Sivas Valiliği'nden Ramazan öncesi gıda yardım
Sivas Valiliği'nden Ramazan öncesi gıda yardım
Sivas Valiliği'nden Ramazan öncesi gıda yardım
Sivas Valiliği'nden Ramazan öncesi gıda yardım

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sivas Valiliği'nden Ramazan öncesi gıda yardım - Son Dakika


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