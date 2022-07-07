Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Eğriçimen Yaylası'na hayran kaldı - Son Dakika
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Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Eğriçimen Yaylası'na hayran kaldı

07.07.2022 18:36

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Eğriçimen Yaylası'na hayran kaldıSİVAS Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Akıncılar ve Koyulhisar ilçelerini ziyaret etti.

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Eğriçimen Yaylası'na hayran kaldı

SİVAS Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Akıncılar ve Koyulhisar ilçelerini ziyaret etti. Şimşek, Koyulhisar'da eşsiz bir güzellik olan Eğriçimen Yaylası'na hayran kaldı.

Akıncılar ilçesi ziyaretleri kapsamında ilk olarak Göllüce köyüne uğrayan Vali Şimşek, köy halkıyla bir araya gelerek taleplerini ve sorunlarını dinledi. Köy ziyaretinin ardından Akıncılar Kaymakamlığına geçen Vali Dr. Yılmaz Şimşek; Kaymakam Tarık Safa Kahveci'den ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldı.

Akıncılar ilçesi köy ve mahalle muhtarlarıyla toplantıda bir araya gelen Vali Dr. Yılmaz Şimşek, kendisine iletilen talepleri dinledi. Burada muhtarlara hitap eden Vali Şimşek, "Tarım ve hayvancılıktaki potansiyeli, meşhur kavunu, yemyeşil doğası ve zengin yaban hayatı, yöresel mimarisi, kültürel birikimi ile dikkat çeken güzide ilçemiz Akıncılar'da bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kazanımlarının devam etmesi için hep birlikte var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Vali Şimşek, daha sonra Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Başkan Hasan Şen'den ilçede planlanan ve yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Şimşek, ilçeye yapılacak hizmetlerde Başkan Şen'e başarı diledi. Vali Şimşek ilçede son olarak Şehit Onur Alkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Erkan Eser'in geliştirdiği proje olan Güneş Enerjisi ile Çalışan Araç Yapımı (Gençay) isimli aracı yerinde inceledi.

Muhtarlarla bir araya geldi

İlçe programlarına Koyulhisar ilçesi ile devam eden Vali Şimşek, ilk olarak Kaymakamlığı ziyaret etti. Kaymakam Resul Yıldırım'dan ilçe hakkında brifing alan Vali Şimşek, Kaymakam Yıldırım'a çalışmalarında başarı diledi. Vali Şimşek, Koyulhisar programına 'Muhtarlar Toplantısı' ile devam etti. İlçede bulunan mahalle ve köy muhtarları ile bir araya gelen Vali Şimşek, ilgili kurum müdürleri ile birlikte muhtarların taleplerini dinledi, yöneltilen soruları yanıtladı.

Eğriçimen Yaylasına hayran kaldı

Şimşek, Karadeniz'in iklim ve coğrafya özelliklerine sahip Koyulhisar'da eşsiz bir güzellik olan Eğriçimen Yaylası'nı gezdi. Vali Şimşek, Kaymakam Resul Yıldırım ve Belediye Başkanı Osman Epsileli'den, ormanların arasında doğal güzelliği ile kendine hayran bırakan Eğriçimen Yaylasının korunması ve gelecek nesillere olduğu gibi aktarılması için yapılacak çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Dr. Yılmaz Şimşek, ilçe programında son olarak 17 Mart 2005 tarihinde meydana gelen heyelan sonucu hayatlarını kaybeden 15 vatandaşın Koyulhisar ilçesi Sugözü köyü Kuzulu mahallesinde bulunan anıt mezarlarını ziyaret etti. Vali Şimşek, anıt mezarlar başında yapılan duanın ardından hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı dileğinde bulundu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Eğriçimen Yaylası'na hayran kaldı - Son Dakika

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