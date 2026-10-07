Sivas Valisi Şimşek, zehirlenen işçilerin taburcu edilmelerinin planlandığını söyledi - Son Dakika
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Sivas Valisi Şimşek, zehirlenen işçilerin taburcu edilmelerinin planlandığını söyledi

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Sivas Valisi Şimşek, zehirlenen işçilerin taburcu edilmelerinin planlandığını söyledi
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Turhal Şeker Fabrikası'ndaki karbonmonoksit zehirlenmesinin ardından Sivas'ta tedavi gören işçileri Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ziyaret etti. Hiperbarik oksijen tedavisi uygulanan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Şimşek, taburcu edilmelerinin planlandığını söyledi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Turhal Şeker Fabrikası'nda meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesi sonrası Sivas'ta tedavi altına alınan işçileri hastanede ziyaret etti.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Turhal Şeker Fabrikası'nda meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesinin ardından Sivas Numune Hastanesi'nde tedavi altına alınan işçileri ziyaret etti. Hastanede tedavileri devam eden işçilerin sağlık durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Onur Mahmutoğlu ve hastane yetkililerinden bilgi alan Vali Şimşek, hastalarla bir süre görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Hiperbarik oksijen tedavisi uygulanan işçilerin sağlık durumlarının yakından takip edildiğini belirten Şimşek, işçilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti. Vali Şimşek, tedavileri devam eden işçilerin taburcu edilmelerinin planlandığını söyledi.

Kaynak: İHA
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