Sivaslı Hacılar Kutsal Topraklardan Döndü

Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Yılı Hac Organizasyonu ile hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan Sivaslı hacılar yurda döndü.

Hacılar için Sivas Müftülüğü tarafından Nuri Demirağ Havalimanı'nda tören düzenlendi. Hacılar, havalimanında aileleri ve Sivas Müftülüğü personeli tarafından çiçeklerle karşılandı. Aileleriyle kucaklaşan hacılar, zaman zaman duygusal anlar yaşarken bazı hacılar da gözyaşlarına engel olmadı. - SİVAS