Sivaslı polis memuru son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Sivaslı polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

12.05.2022 14:44
Sivaslı polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de geçirdiği trafik kazasında vefat eden Sivaslı polis memuru kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Hakkari'de geçirdiği trafik kazasında vefat eden Sivaslı polis memuru kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Geçtiğimiz gün Hakkari'de göreve giderden geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden polis memuru Polis Memuru Abdülkadir Kılıç için memleketi Sivas'ta cenaze namazı kılındı. Ay Yıldız Cami'de kılınan cenaze namazına Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin başta olmak üzere yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namaz sonrası polis memurunun Türk bayrağına sarılı tabutu meslektaşlarının omuzlarında taşınarak Yukarı Tekke Sıralı Mezarlığında toprağa verildi. - SİVAS

Sivaslı polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Sivaslı polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Sivaslı polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sivaslı polis memuru son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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