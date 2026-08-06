Kayseri'de Sivaslılar Günü Coşkusu - Son Dakika
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Kayseri'de Sivaslılar Günü Coşkusu

Kayseri\'de Sivaslılar Günü Coşkusu
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Kayseri'de Dünya Sivaslılar Günü etkinlikleri kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda konuşmalar yapıldı, folklor gösterileri sunuldu. Ünlü sanatçı Ebru Yaşar'ın konseriyle vatandaşlar doyasıya eğlenerek unutulmaz bir gece yaşadı.

Kayseri'de 'Dünya Sivaslılar Günü' dolayısıyla düzenlenen programa vatandaşlar akın etti. Ünlü sanatçı Ebru Yaşar'ın sahne aldığı konserde vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü dolayısıyla program düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte ilk olarak Kayserili sanatçı Muzaffer Elitaş sahne aldı. Elitaş'ın ardından Sivaslı müzisyen Ayaz Aydın'da Sivas'a özgü müziklerle vatandaşları coşturdu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından folklor ekibi tarafından zeybek oynanarak, halay çekildi.

Programda konuşan Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı İsa Gün, "Bugün bir şehrin adını değil, bir karakteri, bir duruşu bir ahlakı, bir vefayı ve asırlardır nesilden nesile aktarılan büyük bir medeniyetin mirasını selamlamak için bir araya geldik. Çünkü bazı şehirler vardır, tarihi yazar. Sivas işte o şehirlerden biridir. İnsan bazen doğduğu şehri özler. Bazen de doğduğu şehir insanın içinde ömür boyu yaşamaya devam eder. İşte Sivas böyle bir şehirdir. Sivas sadece taş, bozkır değildir. Geçmiş değildir. Sivas bir çocuğun annesinden ilk öğrendiği duadır. Bir babanın evladına bıraktığı şereftir. Bir dedenin anlattığı hatıradır. Bugün burada özellikle bir şehre teşekkür etmek istiyorum. Çünkü insanın doğduğu şehir kadar, yaşadığı şehrinde üzerinde hakkı vardır. Bizler Sivas'ta doğduk. Ancak 6 bin yıllık kadim şehir olan Kayseri'de yaşıyoruz. Bu güzel şehirde çalışıyoruz. Üretiyoruz ve çocuklarımızı büyütüyoruz. Kayseri bize sadece ekmek kapısı olmadı. Kayseri bize gönlünü açtı. Bizleri bağrına bastı. Bizleri komşusu bildi. İşte bunun için bugün huzurlarınızda Kayseri'mize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın bitimiyle vatandaşların heyecanla beklediği ünlü sanatçı Ebru Yaşar sahne aldı. Coşkuyla karşılanan Yaşar'ın birbirinden güzel şarkılarıyla vatandaşlar doyasıya eğlenerek, unutulmaz bir gece yaşadı. Ebru Yaşar'ın şarkılarına katılımcılar hep bir ağızdan eşlik etti.

Ebru Yaşar'ın konserinin ardından etkinlik sona ererken, programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı İsa Gün, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Sivaslılar Günü Coşkusu - Son Dakika

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