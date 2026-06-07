Sivastopol\'daki Saldırıda Ölen Balıkçı Uğurlandı

Sivastopol açıklarındaki saldırıda hayatını kaybeden Trabzonlu balıkçı son yolculuğuna uğurlandı.

Kırım'ın batısında Sivastopol açıklarında Türk bayraklı "Duru 67" isimli balıkçı teknesine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 47 yaşındaki Trabzonlu balıkçı Cüneyt Varlık, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

Karadeniz'de Kırım'ın batısında Sivastopol açıklarında saldırıya uğrayan Türk bayraklı "Duru 67" isimli balıkçı teknesinde bulunan Cüneyt Varlık, yaralanmasının ardından başka bir balıkçı teknesine tahliye edilmiş, İnebolu'ya sevki sırasında hayatını kaybetmişti.

Varlık'ın cenazesi, memleketi Trabzon'a getirildi. 47 yaşındaki balıkçı için Çarşıbaşı ilçesine bağlı Yoroz Fener Mahallesi Yalı Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Varlık'ın ailesi, yakınları, balıkçı meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Helallik alınmasının ardından Varlık'ın cenazesi Akçaabat'ta bulunan aile kabristanlığında dualarla toprağa verildi.

"Ekmeğinin peşindeydi"

Mersin Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz, Cüneyt Varlık'ın çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek, "O gün bana bir telefon geldi. Cüneyt kardeşimiz avcılık yaparken, bomba atıldığını öğrendik. Üzüntü içerisinde söylüyorum ki maalesef Cüneyt vefat etti. Yaralıların olduğunu öğrendik. Yaralılardan ikisi benim çocukluk arkadaşım, bizim köylüler. Bir şekilde onlara ulaştık. Onları kurtaran 'Burak Kaya' teknesindekilere ulaştık. Sağ olsunlar bize yardımcı oldular ve yaralılarla bizi devamlı görüştürdüler. Sahil Güvenlik onları kurtarana kadar onlardan haber aldık. Cüneyt benim çocukluk arkadaşım. 2 ayda bir aynı bölgeye balık avına gidiyordu. 2023 yılında aynı tekne İnebolu'da batmıştı, onu tamir edip tekrar balıkçılık yapmaya başladı. Ekmeğinin peşindeydi. Yaralılardan Ahmet ve Mehmet Özlü buralı, biri Sinoplu, diğerinin de Ordulu olduğunu biliyorum. Mehmet Özlü'nün dalağının alındığını ve ciğerinde birkaç tane şarapnel parçası olduğunu, Ahmet Özlü'nün de bacağının arkasında kopma olduğunu öğrendik. Tedavileri sürüyor" dedi.

"Denizi çok seviyordu"

Cüneyt Varlık'ın kuzeni Çilem Dilek Demirci ise büyük üzüntü yaşadıklarını ifade ederek, "Cüneyt benim kuzenimdi ama çocukluğum, gençliğimdi. Bu zamana kadar her zaman yanımda olan çok iyi biriydi. Duyunca çok üzüldük ve şaşırdık. Denizi çok seviyordu. Denizde ölmesi de ayrı bir durum oldu. Bir şey diyemiyorum" diye konuştu. - TRABZON