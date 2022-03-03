Siverek'te çiftçilere meyve fidanı dağıtıldı - Son Dakika
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Siverek'te çiftçilere meyve fidanı dağıtıldı

03.03.2022 11:33

Siverek'te çiftçilere meyve fidanı dağıtıldıŞANLIURFA Siverek Belediyesi tarafından başlatılan "Belediye çiftçi el ele" kampanyası kapsamında 25 bin çeşitli meyve fidanını dağıtıldı.

Siverek'te çiftçilere meyve fidanı dağıtıldı

ŞANLIURFA Siverek Belediyesi tarafından başlatılan "Belediye çiftçi el ele" kampanyası kapsamında 25 bin çeşitli meyve fidanını dağıtıldı.

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın çiftçilerin desteklenmesi ve kentin yeşil bir görünüme kavuşturulması talimatı üzerine harekete geçen ekipler, kampanya başlattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğünce kırsalda yaşayan çiftçilere ve vatandaşlara aralarında elma, şeftali, fıstık, nar, zeytin, badem, cevizin olduğu 25 bin fidan dağıttı. Şehit Suat Aloğlu Mesire Alanı'nda düzenlenen fidan dağıtım programına katılan Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, çiftçilerle bir araya geldi. Çiftçilerle bir süre sohbet eden Başkan Çakmak, Siverek'i yeşil ile anılan bir kent yapmak için çalıştıklarını söyledi. Vatandaşların daha fazla fidan dağıtımı talebini olumlu karşılayan Çakmak, yakın zamanda yeniden dağıtım yapılması konusunda talimat verdi. Dağıtılan fidanların kente ve doğaya katma değer katacağına inandığını belirten Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, şunları söyledi: "Özellikle hem kentimize hem çiftçilerimize geri dönüşü olacak fidanları dağıtmayı uygun gördük. Bunun yanı sıra Siverek'imizi yeşili ile anılacak bir ilçeye dönüştürme konusunda kararlıyız. Siverek Belediyesi ve çiftçi el ele kampanyası kapsamında şu an çiftçilerimiz ve vatandaşlarımızla beraber fidanlarımızın dağıtımını yapıyoruz. Çok güzel ana şahitlik ediyoruz ki tüm vatandaşlarımızın ağaçlandırma çalışmasına gösterdiği ilgi görülmeye değer. Fidanları köylerinde ya da bahçelerinde sevinç içerisinde toprakla buluşturmak için istekli görüyoruz."

"Geri kazanımı olan fidanları dağıtmaya devam edeceğiz"

Kampanyanın yoğun bir ilgi gördüğünü dile getiren Çakmak, "Bu arada zeytin, badem ve ceviz gibi fidanların dağıtımı önceliğimiz olacak çünkü bunlar kazanç anlamında halkımıza geri dönüşü olan ağaçlardır. Buradan tüm çiftçilerimize ve vatandaşlarımıza çağrı yapıyorum, ne zaman isterlerse dağıtmaya hazırız. Bunlarla kalmayıp ilerleyen zamanlarda yeniden dağıtım yapacağız." dedi.

Çakmak ayrıca Siverek Belediyesi olarak kenti güzelleştirmeye devam ettiklerini söyledi.

-Çiftçiler ve vatandaşlar kampanyadan memnun

Meyve fidanlarının dağıtımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ünal Gezen, "Siverek Belediyemiz tarafından meyve fidanı dağıtılıyor. Bu tür kazanımı olan fidanların dağıtımı çok iyi. Bende her fidandan birkaç tane aldım ve bahçemde toprakla buluşturacağım. Zamanı geldiğinde hem meyvesinden ve gölgesinden faydalanacağız. Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak'a ağaçlandırma konusundaki hassasiyeti için teşekkür ederim." diye konuştu.

Siverek'te çiftçilere meyve fidanı dağıtıldı
Siverek'te çiftçilere meyve fidanı dağıtıldı
Siverek'te çiftçilere meyve fidanı dağıtıldı

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Başkan Çolakbayrakdar çiftçilerle bir araya geldi Başkan Çolakbayrakdar çiftçilerle bir araya geldi SİVEREK BELEDİYESİ ÇİFTÇİLERE 25 BİN ADET FİDANI DAĞITTI SİVEREK BELEDİYESİ ÇİFTÇİLERE 25 BİN ADET FİDANI DAĞITTI

Siverek Belediyesi, Ayşe Çakmak, Siverek, Çiftçi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Siverek'te çiftçilere meyve fidanı dağıtıldı - Son Dakika


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