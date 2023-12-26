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Siverek'te Cumhuriyetin 100. yılı sempozyumu yapıldı - Son Dakika
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Siverek'te Cumhuriyetin 100. yılı sempozyumu yapıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye adlı sempozyum gerçekleştirildi. Sempozyumda akademisyenler, 1923'ten Türkiye Eğitim, Kültür, Sağlık, Spor, Sanat ve bu gibi alanlarda yaşanan gelişmeler ve değişimler tarih süreci boyunca anlatıldı. Program sonrasında ilçe Kaymakamı Musa Aydemir ve Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak tarafından sempozyuma katkı sunanlara katılım belgesi taktim edildi.

Siverek\'te Cumhuriyetin 100. yılı sempozyumu yapıldı
26.12.2023 - 22:58,
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Siverek'te Cumhuriyetin 100. yılı sempozyumu yapıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye adlı sempozyum gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Siverek Kaymakamlığı, Siverek Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Siverek Bilim ve Sanat Merkezi tarafından 'Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türkiye' adlı sempozyum gerçekleştirildi.

Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Siverek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyum, protokol tarafından kurdelenin kesilmesi ve öğrenciler tarafından hazırlanan Cumhuriyet için yapılan resim sergisinin gezilmesiyle başlandı.

Sempozyum şehitler için bir dakikalık saygı duruşu, istiklal marşı ve koordinatörlerin açılış konuşmasıyla devam etti.

Sempozyumda akademisyenler, 1923'ten Türkiye Eğitim, Kültür, Sağlık, Spor, Sanat ve bu gibi alanlarda yaşanan gelişmeler ve değişimler tarih süreci boyunca anlatıldı. Dört oturumda gerçekleştirilen sempozyum da akademisyenlerin yanında ilçe kaymakamı Musa Aydemir, Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak Cumhuriyet yönetiminde kendi görev ve sorumluluk alanları alanlarını katılımcılarla paylaştı. Çalışma hazırlayan öğrencilerinde sunum gerçekleştirdiği sempozyuma ilginin yoğun olduğu gözlendi. Program sonrasında ilçe Kaymakamı Musa Aydemir ve Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak tarafından sempozyuma katkı sunanlara katılım belgesi taktim edildi.

Yapılan bilgi şöleni ile ilgili açıklamada bulunan Siverek Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Sertaç İlhan, "Sempozyumumuzun amacı Cumhuriyetimizin 100. Yılında birçok etkinlik düzenledik ve program düzenledik, bu sempozyumda bu çalışmalarımızı bir bildiri olarak bir sempozyum arşivi oluşturmak ve burada çalışmaları tanıtmak oldu. Bunun yanında sempozyumumuzda üniversitelerde öğretim görevlisi olan akademisyenler, hocalarımız, kurum amirleri ve müdürlerimizi ve öğrencilerimizle işbirliği şeklinde Cumhuriyetimizin 100. Yılı ile ilgili bildirileri paylaştık. Amacımız 100. Yılımızı uğurlarken, böyle dört bir elden öğrenci, öğretmen, akademisyen, idarecilerin elbirliğiyle Cumhuriyetimize yaraşır bir sempozyum yapmaktı ve inşallah amacımızı da gerçekleştirdik" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Siverek'te Cumhuriyetin 100. yılı sempozyumu yapıldı - Son Dakika


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