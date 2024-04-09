Sivrihisar Belediye Başkanı Ramazan Bayramı Mesajı Yayınladı

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Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, "Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler geçirmenizi temenni ediyorum" dedi.

Ramazan Bayramı'na erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Dökmeci, yayınlamış olduğu mesajında, "Bayramlar, birlikte olmanın, sevgi ve hoşgörünün, paylaşımın en güzel örneklerini sergilediğimiz günlerdir. Bu özel zaman diliminde, komşularımızı, akrabalarımızı ve sevdiklerimizi ziyaret ederek, gönüllerimizi bir kez daha bir araya getirme fırsatı buluyoruz. Birlikte geçireceğimiz bu güzel günlerde, sevgi, saygı ve hoşgörüyü daima ön planda tutarak, birbirimizi kucaklayalım. Siz değerli hemşehrilerimle birlikte, ilçemizi daha yaşanabilir, daha güzel bir yer haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte, birlikte daha nice bayramlara kavuşacağımızı umut ediyor, Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler geçirmenizi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR