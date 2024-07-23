Sivrihisar Belediyesi Halk Günü düzenledi

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Sivrihisar Belediyesi tarafından, yapılan çalışmaları anlatmak ve vatandaşların sorunlarını dinlemek için Halk Günü düzenledi.

Başkan Habil Dökmeci, Halk Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada; göreve geldikleri günden bu yana gerçekleştirilen projeler hakkında detaylı bir bilgilendirme yaparken, vatandaşların da ilçedeki sorunlarını dinleme fırsatı bulduklarını belirtti. Belediye tarafından Nisan ayından bu yana gerçekleştirilen çalışmaları anlatan Başkan Dökmeci, "Amacımız, ilçemizin her köşesine dokunarak yaşam kalitesini artırmak ve halkımızın refahını sağlamaktır. Bu doğrultuda yapılan her işi titizlikle vatandaşlarımıza aktarıyoruz ve onların geri bildirimlerini alıyoruz" dedi.

"İhtiyaç duyulan her konuda çözüm üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz"

Programda ilçe halkının da söz alarak taleplerini ilettiğini ifade eden Başkan Dökmeci, "Vatandaşlarımızın görüşleri bizim için çok değerli. İhtiyaç duyulan her konuda çözüm üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Halk günlerimiz, şeffaf bir yönetim anlayışıyla ilçemizin gelişimine katkı sağlıyor" diye konuştu.

Programa Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'nin yanı sıra ilçe sakinleri, birim müdürleri, hukuk müşaviri ve belediye başkan yardımcıları katıldı. - ESKİŞEHİR