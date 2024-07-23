Sivrihisar Belediyesi Halk Günü düzenledi - Son Dakika
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Sivrihisar Belediyesi Halk Günü düzenledi

Sivrihisar Belediyesi Halk Günü düzenledi

Sivrihisar Belediyesi, yapılan çalışmaları anlatmak ve vatandaşların sorunlarını dinlemek için Halk Günü düzenledi. Başkan Habil Dökmeci, etkinlikte gerçekleştirilen projeler hakkında bilgilendirme yaparken, vatandaşların da sorunlarını dinleme fırsatı bulduklarını belirtti.

23.07.2024 14:38  Güncelleme: 14:40
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Sivrihisar Belediyesi tarafından, yapılan çalışmaları anlatmak ve vatandaşların sorunlarını dinlemek için Halk Günü düzenledi.

Başkan Habil Dökmeci, Halk Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada; göreve geldikleri günden bu yana gerçekleştirilen projeler hakkında detaylı bir bilgilendirme yaparken, vatandaşların da ilçedeki sorunlarını dinleme fırsatı bulduklarını belirtti. Belediye tarafından Nisan ayından bu yana gerçekleştirilen çalışmaları anlatan Başkan Dökmeci, "Amacımız, ilçemizin her köşesine dokunarak yaşam kalitesini artırmak ve halkımızın refahını sağlamaktır. Bu doğrultuda yapılan her işi titizlikle vatandaşlarımıza aktarıyoruz ve onların geri bildirimlerini alıyoruz" dedi.

"İhtiyaç duyulan her konuda çözüm üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz"

Programda ilçe halkının da söz alarak taleplerini ilettiğini ifade eden Başkan Dökmeci, "Vatandaşlarımızın görüşleri bizim için çok değerli. İhtiyaç duyulan her konuda çözüm üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Halk günlerimiz, şeffaf bir yönetim anlayışıyla ilçemizin gelişimine katkı sağlıyor" diye konuştu.

Programa Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'nin yanı sıra ilçe sakinleri, birim müdürleri, hukuk müşaviri ve belediye başkan yardımcıları katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Habil Dökmeci, Sivrihisar, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivrihisar Belediyesi Halk Günü düzenledi - Son Dakika

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