Sivrihisar Belediyesi ile Tüm-Bel-Sen Sendikası arasında Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi imzalandı

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Sivrihisar Belediyesi ile Tüm-Bel-Sen Sendikası arasında imzalanan Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesiyle birlikte belediyede çalışan memur ve sözleşmeli personel için iyileştirme sağlandı.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından sendika yönetim kurulu üyeleri ve belediye personeli, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'ye teşekkür etti. Konuyla ilgili konuşan Başkan Dökmeci, "Sözleşmemiz tüm memur çalışanlarımızı kapsıyor. Bu sözleşme ile çalışanlarımızın sosyal ve ekonomik haklarında önemli iyileştirmeler sağladık. Çalışma şartlarımızı daha da geliştirmek ve sizlerin haklarını korumak adına atılan bu adım, belediyemizin hizmet kalitesini de artıracaktır. Emeğinizin karşılığını almanız, sizlerin motivasyonunu artırarak halka daha iyi hizmet sunmanızı sağlayacaktır. Hep birlikte çalışarak, Sivrihisar'ı daha güzel ve yaşanabilir bir ilçe haline getireceğiz. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de sosyal denge tazminatını en üst sınır olan yüzde 120'den ödeyeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR