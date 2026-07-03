Sivrihisar\'da 10. Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali coşkuyla başladı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, renkli görüntülere ve geleneksel halk oyunları gösterilerine sahne oldu.

Sivrihisar Belediyesinin ev sahipliğinde 10. Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi. Festivale yurt içi ve dışından bir çok misafir katılım gösterdi. Açılış konuşmaları ile başlayan törende Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Nasreddin Hoca'nın tüm dünyada tanınan bir bilge olduğunu belirterek, asırlardır söylenen sözlerinin bugün hala yol gösterici olduğunu vurguladı.

"Bu festival ortak geleceğe uzanan güçlü bir köprüdür"

Törende katılımcılara hitap eden Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, "Nasrettin Hoca güldüren ama düşündüren, insanı tebessüm ettirirken hayatın derin gerçeklerini anlatan bir gönül insanıdır. Farklı kültürlerden insanları ortak değerlerde buluşturmaktadır. Bu nedenle düzenlediğimiz festival sadece eğlenceden ibaret değildir. Bu festival kültürdür, kardeşliktir, birliktir, dostluktur ve ortak geleceğe uzanan güçlü bir köprüdür. 10 yıl boyunca büyüyen, gelişen ve uluslararası kimliği her geçen yıl daha da güçlenen festivalimiz artık sadece Sivrihisar'ın değil, ülkemizin en önemli kültür organizasyonlarından biri haline gelmiştir. Festivalimiz boyunca konserlerden halk danslarına, çocuk etkinliklerinden sergilere her yaştan vatandaşımızın keyifle vakit geçireceği dolu dolu bir program hazırladık" ifadelerini kullandı.

"Nasrettin Hoca, mizahı bir kalkan ve bir ayna olarak kullanmıştır"

Geçmişte Sivrihisar'da kaymakamlık görevini yürüttüğünü ve "Fahri Hemşehrilik" beratını taşımanın gururunu yaşadığını dile getiren Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ise, "Nasrettin Hoca, sadece bir halk bilgesi ya da fıkra kahramanı değildir; Türk milletinin asırlar boyunca biriktirdiği hikmetin, zekanın ve hoşgörünün sembolüdür. Nasrettin Hoca, mizahı bir silah olarak değil, bir kalkan ve bir ayna olarak kullanmıştır. Hataları yüze vurmadan, kırmadan, tebessüm ettirerek düzeltme yolunu seçmiştir. Dijital çağın hızlı ve yüzeysel akışı içinde büyüyen yeni nesillerimizin kendi kültürel köklerinden uzaklaşmaması için üzerimize büyük bir sorumluluk düşmektedir. Genç kuşakların, Nasrettin Hoca'nın o derin zekasından ve çözüm odaklı mizahından beslenmeleri, yarının dünyasında daha erdemli bireyler olmalarını sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Rusya, Makedonya, Polonya, Kosova ve Bulgaristan'dan 211 misafir geldi

Festivalin uluslararası boyutuna da dikkat çeken Vali Yılmaz, etkinliğe yurt dışından yoğun bir katılım olduğunu belirterek, "Bu yıl, onuncusu düzenlenen festivalimizin uluslararası boyutu, Hoca'mızın evrensel mesajının sınırları aştığının en güzel kanıtıdır. Rusya, Makedonya, Polonya, Kosova ve Bulgaristan'dan aramıza katılan 211 değerli misafirimize ülkelerinden taşıdıkları kültürel renklerle bu festivali zenginleştirdikleri için gönülden teşekkür ediyorum. Bu festivalin köprü kurduğu dostluğun daimi olmasını temenni ediyorum" dedi.

Öte yandan, protokol konuşmalarının ardından farklı ülkelerden gelen öğrencilerin yaptığı bayrak ve dans gösterileri vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. - ESKİŞEHİR