Sivrihisar\'da Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali Başlıyor

Sivrihisar Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali 9 Temmuz Çarşamba günü 'Göle Maya Çalma' etkinliği ile start alıyor.

Nasreddin Hoca Mahallesi'nde saat 12.30'da başlayacak etkinlik, birçok aktiviteye ev sahipliği yapacak. Uluslararası dans gösterileri, oyunlar, yarışmalar, yer alacak. Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, festivalle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, dolu dolu programlar, gösteriler ve konserlerle geçecek. Göle Maya Çalma etkinliğimizle başlayacak olan festivalimizde Kosta Rika, Mısır, Kazakistan, K.K.T.C, Güney Kore olmak üzere 5 farklı ülkeden dans grupları katılım sağlayacak. Yapacakları gösterilerle festivalimizi renklendirecekler. Pazar günü sona erecek olan festivalimizde Sivrihisar'ımızın en büyük değeri olan Nasreddin Hocamızı anacağız" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR