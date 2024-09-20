Sivrihisar'ın Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Yerel

Sivrihisar'ın Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

Eskişehir'de Sivrihisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü nedeniyle coşkulu bir kutlama programı gerçekleştirildi.

20.09.2024 15:25
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Eskişehir'de Sivrihisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü nedeniyle coşkulu bir kutlama programı gerçekleştirildi.

Sivrihisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü coşkulu bir şekilde kutlandı. Gösteriler, Kurtuluş Savaşı'nın temellerinin atıldığı Zaimağa Konağı'ndan kortej yürüyüşü ile başladı. Ardından hükümet meydanında düzenlenen etkinliklerle kutlamalar devam etti. Kutlamalarda mehteran, zeybek ve folklor gösterileri gerçekleştirilip günün anlam ve önemini vurgulayan şiirler okundu.

"Yazılan bu büyük destanın temelleri Sivrihisar'da atılmıştır"

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, programda konuşma yaptı. Başkan Dökmeci, "12 Ağustos 1921 tarihinde, Yunan Ordusu tarafından işgal edilen güzel ilçemiz, Sivrihisar halkı ve Türk Ordusu ile birlikte işgali bundan 103 yıl önce 20 Eylül 1921 tarihinde bitirdi. Bugün burada, tarihimizin en anlamlı anlarından birini kutlamak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sivrihisar'ın kurtuluşu yalnızca geçmişimizin bir parçası değil, aynı zamanda bugün bizlere ilham veren bir destandır. Kurtuluş Savaşı yıllarında vatanımızın dört bir yanı düşman işgali altındayken Sivrihisar'ımız da bu zor dönemde büyük bir mücadele verdi. Tarihin altın sayfalarındaki yerini alan ve bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol gösteren Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin ordusu ile birlikte Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yazdığı kahramanlık destanıdır. Yazılan bu büyük destanın temelleri de Sivrihisar'da atılmıştır. Sivrihisar halkı Milli Mücadele sırasında olağanüstü bir mücadele sürdürdü. Tüccarından din adamına, toprak ağasından öğretmenine kadar bütün toplumsal kesimlerin katılımıyla Sivrihisar Müdafaa-i Hukuk Cemiyetini kurdu. Cemiyetin başkanlığını Evliyazade Salim Efendi yaptı. Üyeleri Çamzade Mehmet Efendi, Bekirbeyzade İbrahim Bey ve Amasyalızade Talat Bey isimli büyüklerimizdir. Ayrıca Milli Mücadele'nin komutanlarından Ali Fuat Cebesoy Paşa'nın yönettiği Eskişehir harekatlarının en önemlisi merkezi Sivrihisar'dır. Güzel İlçemiz Kuva-yi Milliye'nin karargahı gibidir" dedi.

"Aziz milletimizin bağımsızlık tutkusu, birlik ve beraberlik içinde hayata geçirilen fedakarlıklarla dolu bir hikaye yazdı"

Bakanlar Kurulu'nun Anadolu'da ilk kez Sivrihisar'da Zaimağa Konağı'nda Atatürk'ün önderliğinde toplandığını vurgulayan Başkan Dökmeci, "Kurtuluş Savaşının temelleri de bu toplantıda alındı. Sivrihisar Halkı, da tüm mal varlığını bir araya getirerek Türk Ordusu'na yeni bir uçak alınması için 4 bin lira bağışladı ve Sivrihisar Tayyaresi adı verilen uçağı aldı. Kıymetli hemşehrilerim şunu da unutmayalım, 98 yıl önce aziz Sivrihisarlılar aralarında 36 bin lira toplayarak ikinci bir uçak almış ve Türk Hava Kurumu'na (THK) hediye etmişlerdir. Bu uçağın kuyruğunda da Sivrihisar-2 yazmaktadır. Aziz milletimizin bağımsızlık tutkusu, birlik ve beraberlik içinde hayata geçirilen fedakarlıklarla dolu bir hikaye yazdı. İşte bu hikayenin kahramanları, bugün bizlerin burada gururla andığı, geçmişin ışığını geleceğe taşıyan atalarımızdır. Bu özel gün, sadece bir zaferin kutlaması değil; aynı zamanda milli bilincimizi, birlikteliğimizi ve vatan sevgimizi tazeleme fırsatıdır. Bugün bizlere düşen görev, geçmişten aldığımız güçle Sivrihisar'ımızı daha aydınlık yarınlara taşımaktır" şeklinde konuştu.

"Sivrihisar'ımızı daha da ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmalıyız"

Başkan Dökmeci, konuşmasının devamında hemşehrilerine seslenerek şunları söyledi:

"Her birimiz burada birer temsilciyiz. Birlikte sevgiyle, dayanışmayla, Sivrihisar'ımızı daha da ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmalıyız. Geçmişimizden aldığımız güçle, geleceğimize umutla bakmalıyız. Bugün, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu topraklar için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Bizlere düşen en büyük sorumluluk, onların bıraktığı mirası korumak ve geliştirmektir. Bu duygularla, Sivrihisar'ın kurtuluşunu kutluyor, başta siz değerli hemşehrilerim olmak üzere tüm halkımızın bu anlamlı günde coşku ve gurur içinde bir arada olmasını diliyorum. Yaşasın Sivrihisar, yaşasın Cumhuriyet. Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde konuştu.

Sivrihisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlamalarına Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın, Hava Meydan ve Garnizon Komutanı Binbaşı Çağrı Karabörk, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Talat Yalaz, ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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