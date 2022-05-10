Sivrihisar ziyaretçi akınına uğruyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sivrihisar ziyaretçi akınına uğruyor

10.05.2022 11:38
Sivrihisar ziyaretçi akınına uğruyor

Tarihi dokusuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi ziyaretçi akınına uğruyor.

Tarihi dokusuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi ziyaretçi akınına uğruyor.

Tarihi turistik alanları, müzeleri, dizi ve filmlere konu olan atmosferi ile turizmin başkenti haline gelen Sivrihisar, yoğun bir şekilde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Haftaiçi ve hafta sonu düzenlenen turlarla yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Sivrihisar'da turistler keyifli vakit geçiriyor. Türkiye'nin ilk uygulamalı kilim müzesi, 850 yıllık tarihi Ulu Camisi, Türkiye'nin ilk açık hava heykel müzesi, Zaimağa Konağı, Nasreddin Hoca Kültür Evi, Tarihi Saat Kulesi ve Seyir Terası, Ermeni Kilisesi, Pessinus Antik Kenti, Balık Damı gibi alanlarda zamanlarını keyifle geçiren, Sivrihisar'ın yöresel lezzetlerine hayran kalan yerli ve yabancı turistler ilçenin eşsiz güzellikleriyle zaman geçiriyor. - ESKİŞEHİR

Sivrihisar ziyaretçi akınına uğruyor
Sivrihisar ziyaretçi akınına uğruyor
Sivrihisar ziyaretçi akınına uğruyor
Sivrihisar ziyaretçi akınına uğruyor
Sivrihisar ziyaretçi akınına uğruyor
Sivrihisar ziyaretçi akınına uğruyor

YORUMLAR
500
Eskişehir Büyükşehir'den Gençlere Kadın Sağlığı Eğitimi Eskişehir Büyükşehir'den Gençlere Kadın Sağlığı Eğitimi Doğaseverlerde ekipman hazırlıkları başladı Doğaseverlerde ekipman hazırlıkları başladı

Sivrihisar, Eskişehir, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sivrihisar ziyaretçi akınına uğruyor - Son Dakika


Son Dakika
15:28 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: Markette stokçuluk yapanlar 1 yıldan 3 yıla yıla kadar tutuklanacak
15:26 Dünya'da ilk oldular: Litvanya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını "soykırım" olarak tanıdı
15:24 Putin'in askeri geçit törenlerinde kullandığı bot Bayraktar TB2 SİHA tarafından imha edildi
15:22 Miras tartışmasında kan döküldü! Satırlı, silahlı kavgada 1 kişi öldü
15:17 Yeni kredi paketleriyle ev almak isteyenler ne kadar taksit ödeyecek: İşte o oranlar
15:15 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na canlı yayın çağrısı: Belgelerle sığınmacıları konuşalım
15:10 "Riyakar" kelimesi yüzünden Fenerbahçe'ye dava açan Galatasaray'a mahkemeden yanıt: Kovuşturmaya yer yok!
15:02 Baba dizisinde bu akşam neler olacak? Emin, Kadir'i görebilmek için ne yaptı?
14:44 Rakipler ne diyecek? Fenerbahçe 5 yıldızlı tişörtleri satışa sundu
14:42 Babacan'dan kökten değişim mesajı: İktidar olursak YÖK'ü kapatacağız, sınav sistemini değiştireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 15:35:52. #1.12#
SON DAKİKA: Sivrihisar ziyaretçi akınına uğruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement