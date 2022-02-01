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Sivrisinek üreme alanları tek tek ilaçlanıyor - Son Dakika

Sivrisinek üreme alanları tek tek ilaçlanıyor

01.02.2022 16:22
Sivrisinek üreme alanları tek tek ilaçlanıyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin muhtelif noktalarında sürdürülen haşereyle mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin muhtelif noktalarında sürdürülen haşereyle mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Özellikle mevsim gereği sivrisinek üreme alanlarında yoğun bir ilaçlama çalışması gerçekleştirdiklerini söyleyen park ve bahçeler müdürlüğü yetkilileri, hedeflerinin bu yaz haşeresiz bir yıl geçirmek olduğunu söyledi.

Adıyaman Belediyesi olarak haşereyle mücadele çalışmalarını yıl boyunca sürdürdüklerini de dile getiren yetkililer, "Vatandaşlarımızın sivrisinekten uzak bir yaz geçirmesi için şehrimizin birçok noktasında ilaçlama çalışmalarına devam ediyoruz. Çalışmaları yürüten ekiplerimiz, sıcakların artması ile birlikte üremeye başlayan sivrisinek ve karasinek larvalarının oluşumunu engellemek için çalışmalarına aralıksız devam edecek" diye konuştu. - ADIYAMAN

Sivrisinek üreme alanları tek tek ilaçlanıyor
Sivrisinek üreme alanları tek tek ilaçlanıyor

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Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sivrisinek üreme alanları tek tek ilaçlanıyor - Son Dakika


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