Belçika'da hava güvenliği ve kontrollerini yürüten Skeyes çalışanlarını kapsayacak ve 9 Aralık'tan 9 Ocak'a kadar sürecek bir grev ilan edildi. Noel ve yıl sonu tatilleri dönemini de kapsayan duyuru nedeniyle başta Skeyes yönetimi olmak üzere sektör temsilcileri ve vatandaşlar tedirgin oldu.

Belçika'da dün düzenlenen ve havayolu ulaşımını durduran genel grevin ardından yeni bir grev ilanı daha duyuruldu. Belçika'nın önde gelen sendikalarından CSC Transcom ve SLFP Belçika'nın havayolu güvenliği ve kontrollerini yürüten Skeyes şirketi çalışanlarının katılacağı ve bir ay sürmesi öngörülen bir grev yapılacağı bildirildi. Skeyes çalışanlarının 9 Aralık-9 Ocak tarihleri arasında grev yapacağını duyurması başta Skeyes yönetimi olmak üzere Belçika'ya uçuş yapan havayolu şirketlerini tedirgin etti.

Bu dönem tatilleri kapsıyor

İki önemli sendika tarafından duyurulan grev nedeniyle yılsonu tatil planı yapan vatandaşlar da bu durumdan mağdur olacak. Noel ve yıl sonu tatillerini kapsayan bu dönemde uçuş planlayanlar için büyük bir belirsizlik ortaya çıktı. Grev duyurusu yapan sendikalar ise bu dönemin seslerini duyurmak için en etkili dönem olduğunu ve belki bu sayede uzun zamandan beri bekleyen dosyaların ele alınabileceğini bildirdi. Söz konusu dosyalar arasında çalışanların iş saatlerinin yeniden düzenlenmesi ve emeklilik şartlarının iyileştirilmesi gibi konular yer alıyor.

Skeyes yönetimi şaşkın

Belçika'da hava sahasını doğrudan etkileyecek ve havacılık sektörünü endişelendiren grev duyurusu hakkında Skeyes yönetiminin şaşkın olduğu bildirildi. Skeyes Sözcüsü Kurt Verwilligen daha bir gün önce genel grev kapsamında çalışanların iş bıraktığını, bu grev duyurusunun kendileri için sürpriz olduğunu söyledi. Vervilligen, böyle bir grev durumunda yeniden havayolu şirketleri ve vatandaşların mağdur olacağını söyledi.

Skeyes çalışanlarını kapsayacak ve bir ay sürmesi öngörülen grevin gerçekleşmemesi için sendikaların müzakereye hazır olduğu bildirildi. Sendikalar anlaşma sağlamayı umduklarını ve durumun grevi uygulama noktasına kadar gitmemesini umduklarını belirtiyor.