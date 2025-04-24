Slovakya Covid-19 Aşı Alımını Durdurdu - Son Dakika
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Yerel

Slovakya Covid-19 Aşı Alımını Durdurdu

Yüksek DNA ve beyan edilmemiş maddeler bulundu; aşı alımları derhal durduruldu.

24.04.2025 12:56
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Slovakya hükümeti, ülkeye tedarik edilen Covid-19 aşılarında yüksek miktarda DNA ve üreticiler tarafından beyan edilmemiş maddeler bulunduğunu ortaya koyan bir raporun ardından Covid-19 aşısı alımını durdurma kararı aldı.

Slovakya hükümeti, Covid-19 aşısı alımını durdurma kararı aldı. Konuya ilişkin açıklamayı Slovakya Başbakanı Robert Fico yaptı. Slovakya Başbakanı Fico, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, "Slovakya'da kullanılan aşıların içinde üreticinin ambalaj bilgilerinde belirtmeyen son derece yüksek seviyelerde DNA ve başka maddeler bulunduğuna dair bir uzman görüşü söz konusu" dedi. Fico, kendilerine sunulan raporun ardından hükümetin Covid-19 aşı alımlarını derhal durdurma kararı aldığını duyurdu. Fico, bir önceki hükümet tarafından 2023 yılında imzalanan aşı alım anlaşması çerçevesinde Slovakya'nın halen 5,7 milyon euro karşılığında 300 bin doz daha aşı teslim alması gerektiğine dikkat çekti. Salgın döneminde Covid-19 aşısı olmayı reddeden siyasetçiler arasında yer alan Fico, "Daha fazla bilgi edinene kadar kalan aşıları almamak veya ödeme yapmamak konusundaki geçici karar alınması doğru bir adımdır" ifadesini kullandı.

Meselenin makul bir zaman dilimi içinde çözülmesi için çaba göstereceklerini ifade eden Fico, Slovakya Bilimler Akademisi'nin de aşılarda DNA ve diğer maddelerin varlığına ilişkin bir analiz yapmasını talep edeceklerini açıkladı. Aşılara ilişkin ciddi bulgular hakkında halkı bilgilendirmenin hükümetin sorumluluğu olduğunu vurgulayan Fico, "Covid-19 aşılanma oranları son derece düşük olsa da insanlar, bu konuda uyarılmayı hak ediyor" dedi.

Ana muhalefet partisi İlerlemeci Slovakya (PS) ise Fico hükümetini komplo teorilerini kullanarak suni gündem oluşturmaya ve dikkatleri hükümetin başarısız politikalarından uzaklaştırmaya çalışmakla suçladı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Slovakya Covid-19 Aşı Alımını Durdurdu - Son Dakika

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