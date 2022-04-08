Slovakya'nın yöresel peynirleri AB mevzuatı çerçevesinde incelendi - Son Dakika
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Slovakya'nın yöresel peynirleri AB mevzuatı çerçevesinde incelendi

08.04.2022 11:09
Slovakya'nın yöresel peynirleri AB mevzuatı çerçevesinde incelendi

Erasmus Programı Mesleki Eğitim için Stratejik Ortaklıklar faaliyeti çerçevesinde, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü adına hibe desteği alan "Yöresel Peynirlerin Üretim Teknolojileri ve Hijyen Standartlarının AB Işığında İncelenmesi" isimli projenin üçüncü uluslararası toplantısı,...

Erasmus Programı Mesleki Eğitim için Stratejik Ortaklıklar faaliyeti çerçevesinde, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü adına hibe desteği alan "Yöresel Peynirlerin Üretim Teknolojileri ve Hijyen Standartlarının AB Işığında İncelenmesi" isimli projenin üçüncü uluslararası toplantısı, Slovakya'da gerçekleştirildi.

Projenin Slovakya ayağının açılışını, Slovak University of Agriculture in Nitra'da görevli Dr. Lucia Gabrıny Gresova yaptı. Ofis çalışmaları çerçevesinde proje sahibi kurum yetkilisi Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, proje faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Proje Koordinatörü Veteriner Hekim Dr. Hatice Olcay projenin somut çıktıları ve bütçe kullanımı, Ziraat Mühendisi Süt Teknoloğu Nur İşler ise Akdeniz Bölgesi peynirlerinin üretim teknolojileri, doğal starter kültür kullanımı ve peynir üretiminde sık karşılaşılan hatalar hakkında sunum yaptı.

Geleneksel peynir üretim teknolojilerine yönelik saha çalışmalarının ilk gününde, Dubnik bölgesinde faaliyet gösteren bir işletme ziyaret edildi. Günlük 20 bin litre süt işleme kapasiteli 650 süt ineği bulunan tesiste; taze süt, ekşi süt/kefir, yoğurt, krema, yoğurtlu tatlılar, sürülebilir peynir, tereyağ, geleneksel peynirin üretimine yönelik inceleme ve değerlendirmeler yapıldı.

Saha ve ofis çalışmalarının sonunda proje katılımcıları kendi ülkelerindeki yöresel peynirler ve AB mevzuatlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Katılımcılar oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen çalışmaların sonrasında karşılıklı iyi dilek ve temennilerde bulunarak ülkelerine döndü. - ESKİŞEHİR

Slovakya'nın yöresel peynirleri AB mevzuatı çerçevesinde incelendi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Slovakya'nın yöresel peynirleri AB mevzuatı çerçevesinde incelendi - Son Dakika


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