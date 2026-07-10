Slovenya'da NATO Referandumu Çağrısı - Son Dakika
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Slovenya'da NATO Referandumu Çağrısı

10.07.2026 00:25
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Parlamento Başkanı Stevanovic, yüksek maliyetler nedeniyle NATO'dan çıkmak için referandum istiyor.

Slovenya Parlamentosu Başkanı Zoran Stevanovic, yüksek maliyetler nedeniyle ülkesinin NATO'dan çıkması için bir referandum yapılması çağrısında bulundu.

NATO üyesi Slovenya'da Parlamento Başkanı Zoran Stevanovic, partisi Resnica'nın resmi sosyal medya hesabından paylaştığı bir açıklamada, 15 Kasımda yapılacak yerel seçimlere paralel olarak NATO üyeliğinin oylanacağı bir referandum yapılması çağrısında bulundu.

Bölge medyasındaki haberlere göre Stevanovic, Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın Ankara'daki NATO Zirvesi'nde Ukrayna'ya 44 milyon euro (50 milyon dolar) askeri destek sağlanacağını açıklamasına tepki gösterdi.

Avrupalı NATO müttefiklerinin parasıyla Ukrayna'ya Amerikan silah ve savunma sistemleri tedarik edilmesine yönelik PURL girişimi için Slovenya'nın sağlayacağı maddi desteğin boyutuna tepki gösteren Stevanovic, "Bu 44 milyon euroya şu anda Slovenya'nın çok daha fazla ihtiyacı var. Eğer barışı hedefliyorsak, bir şeylerin değişmesi gerekiyor" dedi.

Stevanovic, açıklamalarında bugüne kadar yapılan yardımlara rağmen Ukrayna'da savaşın sona ermediğini ifade etti.

Slovenya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Tone Kajzer, Stevanovic'in açıklamalarına NATO üyeliğinin ülkenin güvenliğinin temelini oluşturduğu ifadesiyle cevap verdi.

Başbakan Janez Jansa liderliğindeki Sloven Demokratik Partisi (SDS) ise Stevanovic'in referandum çağrısını, kamuoyunun dikkatini dağıtma teşebbüsü olarak nitelendirdi.

Stevanovic'in açıklamaları, NATO üyesi ülkelerin liderlerinin Ukrayna'ya destek taahhütleri verdikleri ve savunma harcamalarını 2035 yılına kadar GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarılmasını görüştükleri NATO Zirvesi'nin ardından geldi. - LYUBLYANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Slovenya'da NATO Referandumu Çağrısı - Son Dakika

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