SMA Hastası Aslan Ege, Bilyalı Arabada Eğlenceli Bir Deneyim Yaşadı

Samsun'da arkadaşlarını paletten bilyalı arabada gezerken gören bedensel engelli Tip2 SMA hastası Aslan Ege Tokur (11), bu macerayı kendisi de yaşamak istedi. Öğretmen ve öğrencilerin desteği ile bilyalı arabaya binen Tokur, büyük bir keyif yaşadığını söyledi.

Canik Belediyesi'nce düzenlenen CANİKFEST'te katılan Aslan Ege Tokur, stantların bulunduğu alanda arkadaşlarının paletten yapma bilyalı araçta gezdiğini gördü. Bakıcısı ve öğretmenine kendisinin de bu bilyalı arabaya binmek istediğini söyleyen Tokur'un isteği kırılmadı. Akülü arabasından kucağa alınarak palet bilyalıya yatırılan Aslan Ege Tokur, arkadaşlarının arabanın ipini çekmesiyle gezdirildi. Farklı bir deneyim yaşamanın mutluluk verdiğini dile getiren Aslan Ege Tokur, "Bilyalı arabaya binmeyi kendim istedim. Arkadaşlarım binmişti. Bana da güzel gibi geldi. O nedenle binmek istedim. Çok zevkli bir deneyim oldu. Paletin üstüne yatım. Titreşimli, garip bir sürüştü. Festivalde ise güzel yerler çok kalabalık olduğu için pek yaklaşamadım. Hayattaki hedefim; 2 mesleğe ilgi duyuyorum. Fen bilgisi öğretmeni ya da avukat olmak istiyorum. Derslerim iyi. 2 mesleği birden yapamam gibi geliyor. Muhtemelen avukatlığı daha çok istiyorum. Arkadaşlarım her zaman haklının yanında olduğumu düşünüyor. O nedenle avukat olmak istiyorum" dedi.

Tokur, bir süre bilyalı araçta yatarak gezdikten sonra tekrar akülü arabasına binerek alandan uzaklaştı. - SAMSUN